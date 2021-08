Die Corona-Infektionen in der Region steigen weiter an. Am Dienstag hat das Gesundheitsamt über zehn weitere Covid-19-Fälle berichtet. Davon waren bereits drei Personen aus Zweibrücken als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte: Landkreis 12,5, Pirmasens 7,5 sowie Zweibrücken 40,9. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 42 bestätigte positive Fälle aktiv, acht mehr als am Vortag.