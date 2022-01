Zehn Teilnehmer des sogenannten Spaziergangs am Montag sollen ein Bußgeld wegen Maskenverweigerung zahlen. Die Polizei hat bei der Veranstaltung in 13 Fällen die Personalien von Teilnehmern festgestellt. In zehn dieser Fälle werde ein Verfahren wegen nicht getragener Maske eingeleitet, teilte am Dienstag der Pirmasenser Polizeisprecher Werner Häfner auf Anfrage mit. Die Kontrollen seien problemlos verlaufen. Wie vor Ort zu beobachten war, versuchten es die Beamten auch zunächst freundlich mit einer Ermahnung, die viele der Teilnehmer annahmen und ihre Maske aufzogen. Es gab allerdings einige „Spaziergänger“, die auf eine Befreiung aus medizinischen Gründen verwiesen und entsprechende Atteste vorzeigten. Die werden vom Ordnungsamt überprüft. Allein bei den Kontrollen des Ordnungsamtes haben sich am Montagabend 15 Kontrollierte auf eine solche Bescheinigung berufen, wonach ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar sei. „Die vorgelegten Befreiungen haben sich als gerechtfertigt herausgestellt“, teilte am Dienstag der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick mit. Wer eine solche Bescheinigung fälscht, muss übrigens mit schwerwiegenderen Konsequenzen als einem Bußgeld rechnen. Das Fälschen von Gesundheitszeugnissen stelle eine Straftat dar und werde ebenso wie die Nutzung unrichtiger Zeugnisse mit Gefängnis von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet.

Maskenverweigerer ohne Attest wurden in 13 Fällen vom Ordnungsamt erwischt. Den Betroffenen droht ein Bußgeld von 100 Euro. Im Wiederholungsfall wird dies auf 200 Euro verdoppelt. Zudem müssen in jedem Fall noch Verfahrenskosten von 28,50 Euro gezahlt werden. Die 13 Maskenverweigerer wurden beim „Spaziergang“ festgestellt. Bei der Versammlung von Grünen, Kirchen und Gewerkschaften auf dem Exerzierplatz sei niemand beanstandet worden.