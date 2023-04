Am Ostermontag wurden über ein Onlineportal bei einer Pizzeria Essen und Getränke zur Auslieferung an eine Adresse in der Hügelstraße bestellt. Vor dem Anwesen wurde der Lieferant gegen 21.20 Uhr bereits von zwei jungen Männern erwartet. Als er kassieren wollte, wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Beide Täter flüchteten fußläufig, wobei sie eine Essenspackung verloren. Der Gesamtwert der Lieferung belief sich auf 81 Euro. Die beiden Männer waren etwa 20 Jahre alt, trugen Jeans und Pullover in unbekannter Farbe, einer soll 1,80 Meter groß, der zweite etwas größer gewesen sein. Die Polizei bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.