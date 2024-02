Er ließ es sich in einem Restaurant gut gehen, es floss reichlich Alkohol. Die Rechnung konnte ein 48-Jähriger jedoch nicht begleichen. Da er sich zudem sehr aggressiv gegenüber der hinzugerufenen Polizei verhielt, fand sich der Mann nun auf der Anklagebank wieder.

Es war eine Vielzahl von Delikten, wegen der sich der Angeklagte am Montag vor dem Pirmasenser Amtsgericht verantworten musste. Die Vorwürfe lauteten etwa Betrug, Bedrohung, Beleidigung, tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte sowie gefährliche Körperverletzung – alles begangen an einem Abend im März vergangenen Jahres.

An jenem Tag hatte der Angeklagte in einem Pirmasenser Lokal in der Innenstadt reichlich Alkohol bestellt und getrunken – ein später durchgeführter Blutalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Zeche von 55 Euro konnte er allerdings nicht bezahlen – er hatte weder Geld noch eine EC-Karte dabei. Gegenüber der herbeigerufenen Polizei äußerte der Mann, er habe ein Messer bei sich und werde die Beamten abstechen. Die Polizisten durchsuchten den Angeklagten – dieser nutzte die Zeit, um die Beamten mehrfach zu beleidigen – und fanden tatsächlich ein Messer mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern. Da sich der 48-Jährige aggressiv verhielt, wollten die Beamten ihn fesseln, wogegen sich der Angeklagte mit Schlägen und Tritten wehrte. Dabei wurde eine Polizistin verletzt – sie war zehn Tage lang dienstunfähig.

Angeklagter zeigt Reue

Der 48-Jährige räumte über seinen Verteidiger die Vorwürfe ein. Er habe „gefeiert, Alkohol getrunken und sei infolge des Alkoholgenusses und Vorerkrankungen nicht ganz bei Sinnen gewesen“. Inzwischen habe er die Zeche aber bezahlt, sagte der Verteidiger. Sein Mandant stehe unter gesetzlicher Betreuung und erhalte ambulante psychische Unterstützung. Seitdem laufe es besser mit ihm, so der Verteidiger weiter. Man solle den eingeschlagenen Weg nicht durch ein hartes Urteil gefährden.

Dieser Bitte entsprach das Gericht. Es verurteilte den 48-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten. Als Auflage muss er ein Jahr lang jeden Monat an Drogenberatungsgesprächen teilnehmen, und er erhielt einen Bewährungshelfer. Das Gericht ging von einer verminderten Schuldfähigkeit bei dem Mann aus. Ihm kam zugute, dass er nicht vorbestraft war, Reue zeigte und seit dem Vorfall erheblich an sich gearbeitet hatte. Er sei „auf gutem Weg“, stellte die Richterin fest. Das Urteil ist rechtskräftig.