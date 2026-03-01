Der wenig frequentierte Zebrastreifen in der Winzler Straße am Gelände der Spielgemeinschaft soll weg. Ein Fahrbahnteiler als Überquerungshilfe soll ihn ersetzen.

Bei der Verkehrsschau präsentierte die Sachgebietsleiterin Straßenverkehr, Manuela Schneider, den Zebrastreifen als Gefahrenquelle. Die Beleuchtung sei unzureichend, da die vorhandenen Lampen altersbedingt nicht mehr ausreichend funktionierten. Ersatzteile für die Lampen seien kaum noch zu bekommen und ganz neue Lampen zu installieren sehr teuer, gab Schneider zu bedenken.

Da bei der Spielgemeinschaft kein Spielbetrieb mehr sei, habe auch die Nutzung des Zebrastreifens stark abgenommen, weshalb die Beseitigung des Fußgängerübergangs die beste Lösung sei. Laut Schneider wäre an der Stelle eine Querungshilfe in Form eines Fahrbahnteilers sinnvoller und für Fußgänger auch sicherer.

Dezernent und Beigerodneter Denis Clauer plädierte ebenfalls für den Fahrbahnteiler, da dadurch der Verkehr abgebremst werde. An der Stelle gebe es viele Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit.