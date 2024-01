Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Pirmasenser Jobcenter betreut mit 4811 Personen eine gleichbleibend hohe Anzahl an Menschen in der Stadt. Viele davon stammen aus der Ukraine und hier hegt Jobcenter-Leiter Peter Schwarz Hoffnungen auf eine Reduzierung. Auch die Anzahl der so genannten Aufstocker sei gesunken, weil der Mindestlohn angehoben wurde.

Die 84 Mitarbeiter des Jobcenters betreuten im vergangenen Jahr 4811 Personen in rund 2500 Familien. Unter den Betreuten finden sich 1470 Kinder mit ihren Eltern. Im vergangenen Jahr konnten laut Schwarz 622 der