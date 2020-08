Vorerst keine Konzerte in dem Pirmasenser Musikclub

Wie alle anderen deutschen Musikclubs trifft die Beschränkung der Besucherzahl bei Veranstaltungen auch die Musikfreunde Pirmasens als Betreiber des Z1. Der Club hat eine maximale Kapazität von 175 Besuchern – unter Corona-Bedingungen verringert sich die Zahl so drastisch, dass sich Konzerte nicht lohnen. Deshalb haben sich die Musikfreunde nun entschlossen, alle Konzerte bis Ende Oktober abzusagen.

Hiervon betroffen ist auch das geplante Gastspiel der Journey-Tribute-Band Journeye aus Frankfurt. Die Formation feierte im Mai 2019 ihr erfolgreiches Debüt am Horeb und hätte am 18. September erneut hier gespielt. Der Auftritt war bereits im Vorverkauf ausverkauft. Erworbene Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

„Die aktuellen Auflagen erlauben bekanntlich keine Konzerte ohne Mindestabstand, was es für uns als Veranstalter nicht einfach macht. Konzerte im Z1 finden erst wieder statt, wenn der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden muss. Alles andere ist uninteressant, da wir vielleicht 50 Besucher in den Club lassen dürften. Das ist nicht rentabel. Wir öffnen das Z1 daher erst wieder, wenn alle Einschränkungen wegfallen“, erklärt Marcus Wadle, der bei den Musikfreunden Pirmasens für die Programmgestaltung zuständig ist.

„Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung tritt am 1. September in Kraft. Da jedoch zu erwarten ist, dass der Mindestabstand weiter eingehalten werden muss, sagen die Musikfreunde Pirmasens die Konzerte bis Ende Oktober ab“, so Wadle weiter.

„Ab wann wieder Konzerte im Z1 stattfinden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir versuchen, alle Konzerte, die seit Mitte März ausgefallen sind, nachzuholen“, hofft Wadle. Die vier zwischen Mitte März und Ende Mai gestrichenen Konzerte des britischen Bluesrockers Aynsley Lister, der Dahner Band Saftwerk, der Hardrocker von Delta-Rock und den MegAcoustic Action-Heroes sollen nach jetzigem Stand im Frühjahr 2021 stattfinden. Das Herbst/Winter-Programm 2020 soll ein Jahr später stattfinden.

Infos