Die Dada-Geburtsstätte Cabaret Voltaire in Zürich hat sich eine millionenschwere Generalsanierung gegönnt. Dort wo 1916 der Pirmasenser Hugo Ball zusammen mit anderen Künstlern den Dadaismus aus der Taufe hob, wird ab Samstag in ganz neuen Räumen an die Dada-Idee von Ball angeknüpft. Zum Start entzündet eine Künstlerin eine Feuerstelle.

Das Gebäude, in dem der Pirmasenser Hugo Ball und seine Mitstreiter 1916 in Zürich das Cabaret Voltaire eröffneten, stammt aus dem Jahr 1541 und war im Lauf der Zeit