Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Eine der ersten Ausstellungen nach der Schließung aller Galerien und Museen ist in der Dahner Kreisgalerie die Schau mit Radierungen und Gemälden des Landauer Künstlers Xaver Mayer, der im Gespräch mit Klaus Kadel-Magin verrät, wie das so ist mit der Kunst in Corona-Zeiten.

Wie ist die Resonanz auf die Ausstellung in der Dahner Kreisgalerie?

Jeden Tag werden einige Besucher gezählt, was sehr erfreulich ist, wenn man die besonderen Umstände