Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag gastiert das Kaiserslauterer Pfalztheater mit „Hummer und Durst“ von Leon Engler in Pirmasens. Regisseurin ist Franziska Stuhr, Katharina Grof zeichnet für die Ausstattung verantwortlich. Die beiden geben Einblicke in die Geschichte des Stücks, ihren Bezug zur Gesellschaft, das Bühnenbild und die Technik.

„Dieses Stück greift Themen auf, die in unserer Zeit von großer Relevanz sind“, erzählt Dramaturg Victor Pohl. „Es geht um Superreiche, Umweltzerstörung,