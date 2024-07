Am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Juli feiert Windsberg das 30. Worschdzippelfeschd. Ursprünglich fand das Fest zur Eröffnung der Hochwaldstraße nach deren Sanierung statt. Dieses Jahr findet es erstmal an anderer Stelle statt.

Die Vereine CDU Windsberg, Chorgemeinschaft Windsberg, FK Windsberg, Förderkreis Kita Rasselbande, Landfrauen Windsberg, Obst- und Gartenbauverein Windsberg sowie SPD Windsberg sind auch diesmal wieder maßgeblich an der Organisation beteiligt. Zum ersten Mal wird das Fest nicht in der Hochwaldstraße, sondern vor der Karl-Sieber-Halle und der angrenzenden Römerstraße stattfinden. Dies ermöglicht die Nutzung eines großen Bühnenwagens für den traditionellen Fassanstich, der am Samstag um 18 Uhr von Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch und einem Vertreter der Stadtspitze durchgeführt wird. Parkmöglichkeiten sind am nahe gelegenen Sportplatz vorhanden.

Das Festprogramm

Das musikalische Programm startet direkt nach dem Fassanstich mit „Two Big“ auf der Hauptbühne und dem „Duo Götz“ am Stand des Obst- und Gartenbauvereins. Ab 21 Uhr folgt eine musikalische Überraschung auf dem Bühnenwagen, kündigt Eyrisch an. Für Kinder gibt es ein Karussell, während für Erwachsene ein Cocktailstand und eine Tombola des Förderkreises der Kita Rasselbande bereitstehen.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, begleitet vom Gospelchor Churchies Pirmasens. Ab 13.30 Uhr zeigen die Kinder der Kita Rasselbande eine Tanzeinlage. Weitere Attraktionen für Kinder sind eine Rollenrutsche, Kinderschminken und ein Luftballonclown. Für Erwachsene gibt es einen Blumenmarkt und das Landfrauen-Café. Die Hauptgewinne der Tombola werden um 14.30 Uhr versteigert.