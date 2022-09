Gleich drei Titel hat der Dahner Wolfgang Sehnert zum Auftakt der Bundesmeisterschaften im jagdlichen Schießen in Buke (Nordrein-Westfalen) gewonnen. Der Jagdschütze der Kreisgruppe Pirmasens/Zweibrücken holte in der Seniorenklasse (Ü65) in der Kombination, in der Flintenwertung und auch im Mannschaftswettbewerb mit der Rheinland-Pfalz-Auswahl jeweils Edelmetall. Nach dem Büchsenwettbewerb mit 190 Punkten auf Rang acht liegend, setzte er seine Gegner durch ein fehlerloses Schießen (150 Punkte) mit der Flinte auf die Tontauben mächtig unter Druck und gewann letztlich noch klar mit 340 Punkten die Kombinationswertung. Da auch seine rheinland-pfälzischen Mitstreiter gut trafen, kam der Titel in der Länderwertung dazu.