Pirmasens Wolfgang Kubicki : FDP-Politiker spricht sich gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche aus

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, hat sich gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche ausgesprochen. Im Vorfeld eines Wahlkampftermins in Pirmasens sagte er der RHEINPFALZ: „Ich halte ein Social-Media-Verbot für extrem kontraproduktiv. Wenn 14-Jährige ihr Geschlecht oder ihren Glauben selbst bestimmen können, dann können sie auch mit Social Media umgehen.“ Abgesehen davon, gehe das den Staat nichts an, so der FDP-Politiker. Das sei vielmehr eine Aufgabe der Eltern. Die hätten die Erziehungsaufgabe für ihre Kinder.

Angesprochen auf aktuelle Umfragen, bei denen die FDP in Rheinland-Pfalz unterhalb der Fünf-Prozent-Marke liegt, sagte Kubicki: „Ich glaube nach wie vor an den Erfolg der Partei. Ich könnte mein Leben auch anders gestalten, deswegen kämpfe ich auch nicht für eine aussichtslose Sache. Die Aussage von Friedrich Merz, die FDP sei tot, motiviert selbst den letzten bei uns, sich richtig anzustrengen.

