Anlässlich der bundesweiten Gründungswoche lädt die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Pirmasens für Dienstag, 15. November, zu einem Wohnzimmergespräch ein.

Die Veranstaltung richtet sich laut einer Mitteilung der Veranstalter an alle Start-ups, Gründungswilligen und solche, die es werden wollen. Bei einem zwanglosen Austausch dürfen Interessierte auf neue Impulse und kreative Ideen hoffen. Wirtschaftsförderer Mark Schlick, der die Runde moderieren wird, hat drei Gäste eingeladen, die über ihre Konzepte und Geschäftsmodelle berichten. Vor einem Jahr hat Sophie Geßner (Rodalben) ihre Marketing-Agentur „Sosocial Agency“ ins Leben gerufen. Geßner will die Marken ihrer Kunden mittels individueller Strategie und zielgruppengerechtem Inhalt in den sozialen Netzwerken erfolgreich positionieren.

Die Designerin Liliana Cacopardo verfolgt den Anspruch, Schuhe und Accessoires für modebewusste Menschen zu entwickeln, die möglichst nachhaltig produziert und verkauft werden.

Im Juni 2020 hat sich für Nico Russ der Traum eines jeden Gründers erfüllt: Sein Produkt ist nicht mehr nur eine gute Idee, sondern am Markt erhältlich. Der gebürtige Biberacher hat den weltweit ersten modularen Laufschuh entwickelt – und dank Pirmasenser Know-how über seine schwäbische Heimat hinaus in der Branche für Furore gesorgt.

Gastgeberin des Wohnzimmergesprächs ist City-Managerin Jessica Mutter. Die Veranstaltung findet in den Räumen des ehemaligen Schreibwarengeschäftes Töns, Hauptstraße 59, statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@pirmasens.de wird gebeten.