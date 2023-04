Nicht nur in Dahn versuchten Unbekannte, am Osterwochenende Wohnwagen zu stehlen. Auch in Ludwigswinkel wollten Diebe Beute machen. Wie die Polizei berichtet, wurde in Ludwigswinkel auf dem Campingplatz zwischen Karsamstag, 12 Uhr, und Ostermontag, 13 Uhr, ebenfalls versucht, ein Wohnwagen zu stehlen. Dies scheiterte an der Tatsache, dass der Stellplatz überdacht war und so der Wohnwagen nicht herausrangiert werden konnte. Aus einem weiteren Wohnwagen wurde ein Fernsehgerät gestohlen. Dieser Wohnwagen war nicht abgeschlossen. Die Täter durchtrennten die Kette des Zugangstores, um auf das umzäunte Gelände zu gelangen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei beiden Versuchen um ein und dieselben Täter handelte. Die Polizei Pirmasens bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.