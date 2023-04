Am Sonntag um 23.36 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er am Dahner Wohnanhängerabstellplatz zwei Autos mit je einem unbeleuchteten Wohnanhänger gesehen habe, die vom Abstellplatz gefahren seien. Als die Polizei die beiden Gespanne ausfindig gemacht hatte, flüchteten diese in verschiedene Fahrtrichtungen. Die Polizei verfolgte deshalb ein Gespann. Während der Verfolgung schafften es die Täter, den Wohnanhänger in voller Fahrt abzukoppeln. Der Anhänger blockierte die Straße, die Täter konnten unerkannt flüchten. Wie die Polizei mitteilte, fand sie den zweiten gestohlenen Wohnwagen im Dahner Stadtgebiet, wo er von den Tätern zurückgelassen wurde. Beide Wohnwagen, die jeweils einen Wert von 25.000 Euro hatten, seien durch das Abkoppeln nur leicht beschädigt worden. Wie die Täter das Zufahrtstor zum Abstellplatz öffnen konnten, ist noch ungeklärt.