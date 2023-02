In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Ludwigswinkel (Südwestpfalz) einen Wohnwagen geklaut. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 1 und 5 Uhr in der Bitscher Straße. Der Wohnwagen der Marke Fendt sei mit einem Schloss gesichert gewesen. Der Schaden liege im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 06391 9160.