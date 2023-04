Am Sonntag um 23.35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Welschstraße in Waldfischbach-Burgalben. Die vier Bewohner des Hauses hatten sich bereits auf die Straße gerettet, als die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 33 Kräften am Einsatzort ankam. Der Brand war im Erdgeschoss des Zweifamilienhauses ausgebrochen und wurde rasch gelöscht. Die Wohnung im Erdgeschoss kann zunächst nicht bewohnt werden. Zwei der vier Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird vorläufig auf 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.