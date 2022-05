Der Feuerwehr ist am Mittwoch um 23.20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Waisenhausstraße gemeldet worden. Das Feuer war in einer Wohnung ausgebrochen.

Ein Übergreifen konnte durch die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz war, verhindert werden. Das Anwesen und das Nachbarhaus wurden vorsorglich evakuiert. Lediglich eine Bewohnerin trug eine leichte Verletzung davon. Durch den Brand, der einen Schaden in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro verursacht hat, ist die Wohnung unbewohnbar geworden. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.