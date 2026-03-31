Brandstiftung war im Vorjahr wohl die Ursache für den Wohnhausbrand in der Pirmasenser Maler-Bürkel-Straße. Der Täter wurde nicht gefunden. Die Sanierung des Gebäudes läuft.

Bei dem spektakulären Brand am 21. August 2025 hatte der Dachstuhl des dreigeschossigen Hauses in der Pirmasenser Maler-Bürkel-Straße in Flammen gestanden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten. Ein Feuerwehrmann musste wegen Erschöpfung durch die hohen Temperaturen während des Löscheinsatzes ins Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber umgehend wieder verlassen.

Die Brandermittler der Pirmasenser Kripo hatten viel Arbeit bei der Suche nach der Ursache des Feuers. Die Staatsanwaltschaft teilte nun auf Anfrage mit, dass der Sachverständige Brandstiftung durch eine „externe Zündquelle“ vermute. Diese müsse – vorsätzlich oder fahrlässig – in den Dachstuhl gebracht worden sein, erklärte Felix Huth, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Ein technischer Defekt könne als Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Ob es sich bei dieser „externen Zündquelle“ um eine Zigarette oder Kerze gehandelt haben könnte, vermochte Huth nicht zu sagen. Wahrscheinlich könne die genaue Art der Zündquelle nicht mehr ermittelt werden. Gleiches gelte für den Täter, der den Brand verursacht hat. Das Verfahren wurde inzwischen eingestellt.

Fast eine halbe Million Euro für Gebäudesanierung

Nach wie vor ist die Bauhilfe mit der Sanierung des Gebäudes beschäftigt. Bei dem Feuer waren der Dachstuhl und die Dachgeschosswohnung komplett ausgebrannt. Weitere Schäden ergaben sich durch Löschwasser und das tagelang offene Dach zu einer Zeit, in der es viel geregnet hat. Wegen der Brandermittlungen durfte die Bauhilfe das Dach zunächst nicht abdecken lassen. In der Folge war praktisch eine Komplettsanierung des ganzen Hauses nötig, die voraussichtlich 450.000 Euro kosten wird, wie Daniela Schlick von der Bauhilfe Pirmasens mitteilte. Aktuell sei das Haus zur Hälfte saniert; die Bauhilfe hofft, im Juni oder Juli wieder vermieten zu können. Die bisherigen sieben Mieter waren anderweitig untergekommen.

Die Arbeiten würden von professionellen Brandschadensanierern begleitet, sagte Schlick. Der Dachstuhl habe erneuert werden müssen, dafür sei ein Bauantrag nötig gewesen. Im Zuge der Sanierung seien Brandschutzeinrichtungen installiert worden, die es vorher nicht gab: eine Entrauchungsöffnung im Treppenhaus als Rauch-Wärme-Abzug sowie ein größeres Dachfenster als zweiter Rettungsweg in der Dachgeschosswohnung. Die Fassade solle im Frühjahr mit einem neuen Anstrich versehen werden. Im Inneren sei die Elektrik komplett erneuert worden. Die Verteilerkästen seien in den Keller verlegt worden, dort seien jetzt auch die Stromzähler zu finden. Ein Trockenbauer arbeite derzeit im Haus und werde im Dach eine Zwischensparrendämmung aufbringen. „Durch diese Maßnahme können bis zu 30 Prozent der Heizkosten eingespart werden“, sagte Schlick. Die Wohnungen sollen wie bisher mit Gaseinzelöfen erwärmt werden. Bei der Sanierung würden gleich noch neue Wohnungstüren eingebaut. Schlick rechnet damit, das die Bauhilfe rund 100.000 der geschätzten 450.000 Euro Sanierungskosten zu tragen hat.