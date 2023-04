Steigt die Anzahl der Wohngeld-Empfänger in Pirmasens um mehr als das Dreifache an? Darauf lassen die Hochrechnungen der Bundesregierung schließen. Davon ausgehend, könnten die Gesamt-Aufwendungen von 820.000 im Jahr 2021 auf nunmehr bis zu sechs Millionen Euro klettern.

Mehr Wohngeld für mehr Bezugsberechtigte soll es in diesem Jahr geben. So wollen es Bund und Länder. Unklar scheint allerdings noch, wie viele zusätzliche Haushalte jetzt tatsächlich Wohngeld bekommen. Die letzte Erhebung der Anzahl von Wohngeldempfangenden stammt vom 31. Dezember 2021. Zu dem Zeitpunkt zählte Pirmasens 475 mit Wohngeld unterstützte Haushalte. Diese bekamen im Schnitt 143 Euro pro Monat ausgezahlt. Insgesamt waren das rund 820.000 Euro im Jahr.

Wie sich das weiterentwickelt, dazu gibt es Schätzungen und Hochrechnungen. Die Bundesregierung geht von bundesweit zwei Millionen Haushalten aus, die auf Basis der Neuregelung erst jetzt einen Anspruch darauf haben. Ende 2021 waren es 572.535. Bliebe der Anteil der Haushalte in Pirmasens an der Anzahl der im Bund geförderten Haushalte unverändert bei 0,08 Prozent, wären das rund 1700 Haushalte, also gut 1200 mehr als bislang, die Wohngeld erhielten.

Höhe des Wohngelds in Pirmasens eher gering

Die Grundidee blieb im aktualisierten Wohngeldgesetz unverändert: Geld bekommen Menschen, deren Miete sonst für sie aus Sicht des Staates nicht bezahlbar wäre, aber auch Hausbesitzer, die mangels Einkommen mit dem Unterhalt ihres Wohneigentums Probleme haben. In Pirmasens lag das durchschnittliche Wohngeld für diese Bevölkerungsgruppe zuletzt bei 143 Euro. Das reichte in der Rangliste der Wohngeldhaushalte zu Platz 363 unter 406 ausgewerteten Städten und Kreisen. Spitzenreiter ist der Kreis Offenbach in Hessen. Dort lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 290 Euro.

Schon bisher steckte beim Wohngeld der Teufel im Detail: Je nach Landkreis oder Gemeinde und lokal üblichen Mietpreisen gelten sieben Mietenstufen und beim Einkommen Höchstbeträge, die den Betrag bestimmen, bis zu dem die Miete durch das Wohngeld bezuschusst wird. Deswegen gibt's präzise Zahlen nur zum Ende eines Jahres. Zuletzt wurden in Rheinland-Pfalz 23.785 Wohngeldhaushalte (Vorjahr 25.710) gezählt. In Pirmasens hat laut Wohngeldstatistik zum Jahresende 2021 jeder Bedarfs-Haushalt durchschnittlich 143 Euro pro Monat erhalten. Es gab 475 Empfänger-Haushalte (2021 waren es 540).

Vor zwei Jahren 820.000 Euro geflossen

Nach den Daten der Regionaldatenbank Genesis wurden 450 Haushalte bei der Miete unterstützt (im Schnitt mit 141 Euro im Monat), 25 Haushalte erhielten Lastenzuschuss (170 Euro), sprich, sie hatten ein eigenes Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Insgesamt wurden in Pirmasens bis Jahresende 2021 rund 820.000 Euro ausbezahlt (2020 waren es 850.000). Zum Vergleich: 2011 hatte das durchschnittliche Wohngeld noch bei 99 Euro gelegen, 782 Haushalte wurden mit 930.000 Euro unterstützt.

„Der Wohngeldbetrag wird sich 2023 voraussichtlich um durchschnittlich rund 190 Euro pro Monat erhöhen. Er steigt von durchschnittlich rund 180 (ohne Reform) auf rund 370 Euro pro Monat“, prognostiziert die Bundesregierung in einer Pressemitteilung. „Insgesamt wird das Wohngeld im Durchschnitt aller bisherigen Empfänger im Zusammenspiel aller Reformbausteine – Heizkostenkomponente, Klimakomponente und allgemeine Leistungserhöhung – mehr als verdoppelt“. Und die Anzahl der Wohngeld-Haushalte solle auf zwei Millionen steigen.

Künftig fast 300 Euro pro Monat und Haushalt

In Pirmasens hatte das tatsächlich ausbezahlte Wohngeld von durchschnittlich 143 Euro pro Monat also unter dem Bundesdurchschnitt gelegen, den das Ministerium nennt. Schon in diesem Jahr könnte der Betrag , den Angaben der Regierung folgend, auf durchschnittlich 294 Euro monatlich ansteigen. Wenn dann aber gleichzeitig die Anzahl der Bezieher auf rund 1700 Haushalte ansteigt, müssen sich Bund und Land allein für Pirmasens in diesem Jahr auf um die sechs Millionen Euro Ausgaben einstellen anstatt der 820.000 noch vor zwei Jahren.