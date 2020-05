Knapp ein Jahr nach der Präsentation der ersten Musterwohnung der Wohnanlage Bellevue in der Landgrafenstraße sind 23 der 28 Wohnungen verkauft oder vermietet. Das teilte am Donnerstag Investor Walter Müller mit. Als er vor drei Jahren über seine Pläne zu dem Wohnprojekt geredet habe, sei ihm entgegengehalten worden: „Bist du verrückt? So etwas geht in Pirmasens nicht!“ Walter Müller war jedoch überzeugt, dass es geht, und stellte zusammen mit dem Andernacher Bauträger Konrad A. Kossmann das Projekt auf die Beine. So entstand mit einem Investitionsvolumen von knapp zehn Millionen Euro auf dem Gelände der ehemaligen Schuhfabrik Welter & Brück die Wohn- und Gewerbeanlage Bellevue. Ankermieter ist die Firma Wawi mit rund 30 Prozent der Fläche. Hinzu kommen 28 Wohnungen in gehobenem Standard in Größen zwischen 60 und 120 Quadratmetern. Noch eine Wohnung stehe zum Verkauf, vier seien noch zu vermieten, sagte Walter Müller am Donnerstag.