Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie herrscht bisweilen Verunsicherung, wie mit Abfällen, insbesondere aus Haushalten in Quarantäne, umgegangen werden soll. Die städtische Abfallberatung rät zu einem sorgfältigen Umgang mit kontaminierten Abfällen.

„Es ist zunächst wichtig, zwischen positiv getesteten oder unter Quarantäne stehenden Personen und nicht betroffenen Haushalten zu unterscheiden“, erklärt Abfallberaterin Kerstin Trappmann.

Für positiv getestete oder in Quarantäne befindliche Personen gilt, dass nahezu alle Abfälle über den Restmüll entsorgt werden müssen. Die Abfälle sollten dabei in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken gesammelt werden, welche nach der Befüllung gut verschlossen in die Mülltonne gehören. Dadurch werden die städtischen Mitarbeiter, die bei der Müllabfuhr ihren Dienst verrichten, aber auch die Nachbarn geschützt, die eventuell die Tonnen mitnutzen. Die Abfälle aus der Restmülltonne werden im Müllheizkraftwerk verbrannt. Dadurch werden die kontaminierten Abfälle unschädlich gemacht.

Abfälle, die auch in Quarantäne-Haushalten nicht in die Restmülltonnen gehören, sind Glasverpackungen und Pfandflaschen. Diese sollten, soweit eine Lagerung im Haushalt zumutbar ist, nach Ende der Quarantäne regulär entsorgt werden. Elektro-/Elektronikabfälle, Batterien, Akkus und andere Problemabfälle dürfen – trotz der Corona-Situation – nicht über die Restmülltonne entsorgt werden, sondern müssen zu den Rückgabestellen gebracht werden.

„Menschen, die nicht in häuslicher Absonderung sind, müssen ihre Abfälle selbstverständlich weiterhin trennen. Doch auch hier gibt es derzeit Verunsicherungen bei den Verbrauchern, was in welche Tonne beziehungsweise den Gelben Sack gehört“, hat Trappmann in vielen Telefonaten mit Bürgern festgestellt.

Einwegmasken oder -handschuhe sowie die Antigen-Schnelltests für Endverbraucher seien über den Restmüll zu entsorgen. Diese Abfälle, insbesondere die Schnelltests aus Apotheken, Drogerien oder dem Supermarkt, sollten immer in einem gut verschlossenen, reißfesten und feuchtigkeitsbeständigen Behältnis in die Restmülltonne gegeben werden.

Seit Beginn der Pandemie sind im Straßenbild häufig weggeworfene Einwegmasken und -handschuhe zu finden. Die kommunale Abfallentsorgung bittet darum, diese nur in den dafür vorgesehenen Abfalleimern zu entsorgen. In diesen Zeiten stellt die illegale Entsorgung von Abfällen eine ganz besondere Rücksichtslosigkeit dar und kann entsprechend geahndet werden.

Noch Fragen?

Abfallberaterin Kerstin Trappmann ist unter Telefon 06331/842490 erreichbar.