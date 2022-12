Die Spendenbereitschaft in Deutschland liegt trotz der Inflation weiter auf Rekordniveau. Wie halten es die Menschen in der Region mit Spenden? Die RHEINPFALZ hat sich in der Pirmasenser Fußgängerzone umgehört.

Wie der Deutsche Spendenrat mitgeteilt hat, wurde von Januar bis September das bisher höchste Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum noch übertroffen. Demnach kamen im laufenden Jahr deutschlandweit bisher 3,8 Milliarden Euro an Geldspenden zusammen.

Rainer Burkhart aus Ludwigswinkel hat bereits mehrfach an bedürftige Personen gespendet, die er persönlich kennt. „Das waren Sachspenden, wie Kleider für die Kinder je nach Jahreszeit, aber auch mal Geldspenden“, erklärt er. Anderen Gutes zu tun, sei für ihn weder an Bedingungen noch an bestimmte Anlässe geknüpft, vielmehr spende er ganzjährig, wenn etwas gebraucht wird. „Ich gebe zu, in diesen Zeiten, wo alles teurer wird, ist das mit dem Spenden nicht mehr ganz so einfach. Aber ich werde meine Bekannten auch weiterhin unterstützen“, kündigt Burkhart an.

Auch Bernd Thomas aus Kröppen hat schon mehrfach Geld in die Hand genommen, um anderen zu helfen. „Ich habe schon öfter Kinder in Afrika finanziell unterstützt. Oder auch meinen Sportverein, jenseits des normalen Mitgliederbeitrags“, erzählt er. Nur dieses Jahr habe er noch kein Geld oder anderes gespendet. „Ich denke, die notleidende Bevölkerung in der Ukraine ist ein großes Thema. Da muss noch mehr passieren, noch mehr gespendet werden. Ich halte es aber auch für sehr wichtig, dass Deutschland der Ukraine Waffen liefert“, sagt Thomas.

Sigrid und Martin Kettering aus Waldfischbach-Burgalben haben erst kürzlich für einen Pirmasenser gespendet, der von einem Schicksalsschlag schwer getroffen wurde. Eine Spende ins Ahrtal haben beide auch getätigt, als die Flut vor anderthalb Jahren ganze Dörfer zerstörte. „Das sind Menschen, die einfach Hilfe benötigen. Lange überlegen mussten wir da nicht“, sagt Martin Kettering. Seine Frau Sigrid erzählt, dass sie als tierliebe Menschen schon Futter- und Sachspenden ans Pirmasenser Tierheim gegeben haben. „Das, was wir spenden, soll hier in Deutschland bleiben. Wir haben hier so viele arme Menschen, denen irgendwie geholfen werden muss“, sagt Sigrid Kettering.

Auf ihrer Arbeit hat Anke Braunschweig kurz vor Weihnachten Geld für die Ukraine gesammelt. „Ich arbeite in einer Tankstelle, da hat jeder sein Trinkgeld gegeben“, erzählt sie. Auch Tochter Emily habe bereits ihren Beitrag für ukrainische Flüchtlinge geleistet und bei einer Schulaktion Geld gespendet. „Da habe ich mich sehr gut gefühlt, weil ich dazu beigetragen habe, dass es anderen etwas besser geht“, sagt Emily.

Patrik Biedorf wiederum spendet des Öfteren an die Tierschutzorganisation Tasso. „Ich habe selbst einen Hund und bin von der Arbeit des Vereins mehr als überzeugt. Meinen Golden Retriever habe auch ich dort registrieren lassen. Wenn er mir mal weglaufen sollte, ist es einfacher, ihn wieder zu finden“, erklärt Biedorf. Zwischen zehn und 20 Euro seien es, die er regelmäßig auf das Spendenkonto der Tasso überweise. „Das Geld kommt damit auch mir selbst zugute“, meint er.

Heike Ehrlich spendet einmal jährlich an den Arbeiter-Samariter-Bund. „Vielleicht komme ich selbst mal in die Situation, dass ich Hilfe im Alter oder einfach mal einen Rettungsdienst brauche. Der ASB hilft ja auch Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, da ist mein Geld gut aufgehoben“, findet sie.