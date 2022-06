Mit einer dreitägigen Veranstaltungsreihe feiert die Profine Group von Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. Juni, das 125-jährige Bestehen von Kömmerling. Die Vorbereitungen dafür laufen schon lange und sind jetzt für jedermann sichtbar durch das große Zelt, das derzeit auf dem Mitarbeiterparkplatz an der B10 gegenüber dem eigentlichen Werksgelände errichtet wird. 4500 Quadratmeter Nutzfläche bietet das Zelt, erweitert durch eine große Freifläche daneben. Donnerstag und Freitag ist tagsüber eine Hausmesse geplant, abends eine Kunden-Gala. Am Samstag dann sind alle Mitarbeiter mit ihren Angehörigen zum Mitarbeiterfest eingeladen. 1400 Besucher werden da zu „Spiel, Spaß, Essen und Trinken für Groß und Klein“ erwartet. Zudem ist ein Fußballturnier geplant, und am Abend legt ein DJ Musik auf. Zu den erwarteten Gästen am Freitag gehören neben der Unternehmensspitze unter anderem Oberbürgermeister Markus Zwick und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich vor ihrem Grußwort auf einen Rundgang über das Festgelände begeben will.