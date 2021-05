Fitness: Serviceblockade

In dieser Woche dürften sich einige Fitnessbegeisterte erstaunt die Augen gerieben haben. Die Fitnessstudios hätten wieder öffnen dürfen und die selbstoptimierte Sportgemeinde hatte sich schon am vergangenen Wochenende fleißig mit Extra-Joggingrunden um den Eisweiher warmgelaufen, um am Montag die Studios zu stürmen. Findige Studiobetreiber hätten sogar ab Montagmorgen 0 Uhr öffnen können, um praktisch jeden Tag von sehr früh bis spät in den Abend die Mitglieder in kleinen Gruppen an den Geräten toben lassen können. Aber was haben die Studiobetreiber gemacht? Sie haben sich abgesprochen, dass sie allesamt weiter geschlossen lassen. Für nur vier Tage zu öffnen, brächte nichts, so die Erklärung für die Serviceblockade. Die Herren über die Fitnessgeräte hatten wohl keinen Blick auf die Waage ihrer Mitglieder geworfen und auch nicht deren deprimierenden Blick in den Schlafzimmerspiegel gesehen, der mit jedem Tag der Studioschließung ein schlimmeres Bild der Sportler liefert. In vier Tagen hätte jedes Mitglied locker zweimal trainieren können. Eine Fitnessbrücke bis zur nächsten Öffnung hätte so geschlagen werden können. Doch so kann die Leistungsverweigerung der Studiobetreiber als Beleg gewertet werden, dass die staatlichen Hilfen ganz ordentlich waren und sind. Wären die Studios dringend auf Einnahmen und Mitgliedsbeiträge angewiesen, hätten sie jede Minute einer Öffnung genutzt.

Coronatests: Steuerzahler gefragt

Statt ihrem eigentlichen Geschäft nachzugehen, haben in Pirmasens zwei Fitnessstudios den Einstieg in den Corona-Schnelltestmarkt gewagt. Einer bietet sogar ein Drive-in-Angebot für Testwillige als besonders großen Service an. Die für immer mehr Bereiche nötigen Testergebnisse sind nach den Masken und der Impferei das nächste große Geschäft in der Coronazeit. Allein in Pirmasens werden Millionenumsätze durch die Tests entstehen. Ärzte, Apotheker, Hilfsorganisationen - und jetzt auch Fitnessstudios wollen da natürlich mitmischen. Für den Testenden ist es in den allermeisten Fällen derzeit noch kostenlos, was aber nicht heißt, dass es nichts kostet. Aktuell bezahlt es nur noch jemand anderes. Im Fall der Kindergartenkinder beispielsweise muss der Stadtsäckel bluten, weshalb schon im April, als die ersten Tests angeordnet wurden, Oberbürgermeister Markus Zwick forderte, dass die Tests vom Land bezahlt werden. Was Pirmasenser Oberbürgermeister eben so fordern. Dabei ist es schlicht egal, ob die Stadt, das Land, der Bund oder die Europäische Union die Tests bezahlen. Der eigentliche Zahlmeister ist letztendlich der Steuerzahler – und der wird die ganz große Corona-Rechnung inklusive aller Provisionen irgendwann präsentiert bekommen. An dieser Stelle darf schon verraten werden, dass es nicht mehr lange dauert. Kurz nach der Bundestagswahl wird es bestimmt so weit sein. Die Grausamkeiten gegenüber dem Wahlvolk verkündet jede Regierung immer erst kurz nach der Wahl in der Hoffnung, dass sie bis zur nächsten wieder vergessen sind.

Premiumwege: Überlaufen

Der vergangene Sonntag und Christi Himmelfahrt haben gezeigt: Der Wald ist überlaufen. Auf bestimmten Strecken ist der Andrang so groß, dass Rastwillige keine freie Sitzbank mehr gefunden haben. In früheren Zeiten hätte sich das Wandervolk munter einfach zu einer anderen Gruppe dazu gesetzt, was heutzutage aber staatlicherseits verboten ist. Ein Haushalt und eine weitere Person sind fix überschritten, was 50 Euro pro Nase kosten würde und wer weiß, wer da im Wald kontrolliert. Zumal es immer mehr Zeitgenossen gibt, die ihre Mitmenschen allzu gern auf deren Fehlverhalten hinweisen, was den Wanderausflug mächtig vergällen kann. Deshalb der Tipp: Die Premiumwanderwege und einfache Routen müssen gemieden werden. Wer im Wald noch seine Ruhe haben will, sollte die guten alten Markierungen mit bunten Balken oder Punkten suchen und einen möglichst großen Höhenunterschied nicht scheuen. Am Ende einer solchen Tour stellt sich nämlich die Frage, die sich diese Woche so mancher Sportbegeisterte gestellt hat: Wer braucht eigentlich noch Fitnessstudios?