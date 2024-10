Es ist in vielen Städten zu beobachten, dass Geschäfte in der Innenstadt ihre Pforten schließen. In Pirmasens hat wieder ein Einzelhändler angekündigt, seinen Laden dichtzumachen. Unser Kolumnist Klaus Kadel-Magin ist davon überzeugt, dass die City deutlich lebendiger wäre, wenn die Groß-Konkurrenz einige Kilometer weiter nicht wäre.

Mit Wölfling-Haushaltswaren schließt ein weiteres Geschäft,