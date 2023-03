Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In unserer Kolumne „Von Woche zu Woche“ geht es diesmal um den Brand im Winzler Viertel, Corona im Altersheim und die Pirmasenser Jugendherberge.

Die vierte Corona-Welle ist da, und sie ist heftig. Das zeigt ein Blick in die Altersheime − Stichwort Impfdurchbrüche. In den Heimen wird offenkundig, was theoretisch jeder wissen könnte: