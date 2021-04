Parteitage: Gähn!

Waren Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon mal auf einem Parteitag? Wenn ja, dann könnten Sie den Hauch einer Ahnung bekommen, warum das Engagement in Parteien für viele so uninteressant ist. Vor einer Woche hat sich die SPD in Lemberg getroffen, um Angelika Glöckner aufs Schild zu heben. Sie soll noch einmal für den Bundestag kandidieren. Es gab keine Gegenkandidaten und die Personalie war eigentlich schon entschieden. Da gibt es durchaus Menschen, die der Ansicht sind, so ein Treffen könnte zügig über die Bühne gehen. Gerade in Zeiten einer Pandemie, in der Menschenansammlungen nicht ganz so optimal sind.Bei der SPD sieht man das offenbar anders. Da durfte Hinz und Kunz ein Grußwort halten. Inhaltlich wurde dabei so gut wie nichts gesagt, aber die vermeintlich wichtigen Leute durften sich am Rednerpult zeigen. 45 Minuten dauerte der Grußwort-Spuk. Braucht es das heute wirklich noch?

Wer während dieser teils grottenschlechten Reden ein Blick in den Saal warf, konnte gut sehen, was die Delegierten davon hielten: Offenbar recht wenig. Ein Großteil der Sozialdemokraten daddelte munter auf dem Smartphone und unterbrach das nur, um artig zu klatschen, wenn andere auch klatschen. Liebe SPD und liebe andere Parteien, mit Veranstaltungen von diesem Format reißt ihr wirklich niemanden vom Hocker.

Teststrategie: Testcenter fehlt

Testen, testen, testen – so lautet ein wichtiger Teil der Strategie im Kampf gegen das Coronavirus. Der Besuch der Außengastronomie ist in Pirmasens beispielsweise nur mit einem negativen Test möglich, im Saarland braucht es den derzeit sogar, um die Frisur aufgehübscht zu bekommen. Allerdings sind in Pirmasens die Testmöglichkeiten noch ausbaufähig, um es ganz vorsichtig auszudrücken.Das Testzentrum am Messegelände liegt so weit vom Schuss, dass es schlicht unattraktiv ist, erst dorthin zu laufen, bevor man in der Stadt einen Kaffee trinken geht. Die innerstädtischen Testmöglichkeiten in Apotheken und Arztpraxen sind weithin unbekannt und das Testcenter im ehemaligen Töns im wenig belebten Teil der Hauptstraße wird zwar auf der städtischen Homepage angekündigt, ist aber in der Realität noch gar nicht vorhanden. Wie soll man da bitteschön einen Termin buchen? Wer die Gastronomen und Geschäftsleute in der Innenstadt unterstützen will, sollte für ein Testcenter an zentraler Stelle sorgen, beispielsweise an der Ecksteinsau oder vor, beziehungsweise im Alten Rathaus. Dann wäre es ein leichtes, sich in der Mittagspause oder während eines Einkaufs auf das Coronavirus testen zu lassen und anschließend die Außengastronomie in Anspruch zu nehmen.

Kaufhalle: Gottvertrauen nötig

An der Baustelle auf dem ehemaligen Kaufhallenareal tut sich wieder etwas. Nach dem gefühlt unendlich langen Winterschlaf, arbeiten dort wieder Baumaschinen. Stück für Stück wird der Gebäuderest dem Erdboden gleichgemacht und der ehemalige Brödel-Laden gleich mit. Und dann? Das ist die große Frage, auf die nach wie vor keiner eine überzeugende Antwort liefert. Um die Schuhstadt, beziehungsweise die abgespeckte Variante des Schuhstadt-Centers ist es ruhig geworden. Von den hochtrabenden Plänen ist nur noch wenig zu hören. Die Entwickler geben sich nach wie vor zuversichtlich. Ist das Zweckoptimismus? Oder Naivität? Oder eine Mischung aus beidem? Es braucht eine gehörige Portion Gottvertrauen, um weiterhin an dieses Projekt zu glauben.