Vollständig niedergebrannt ist am Donnerstagabend ein Wochenendhaus in Pirmasens. In direkter Nachbarschaft zum Strecktalpark ist das unterkellerte Haus aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und konnte auch von der Feuerwehr nicht mehr von der kompletten Zerstörung bewahrt werden. Auch mehrere Gasflaschen sind offenbar infolge der Hitzeeinwirkung explodiert, Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr jedoch nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte, deren Arbeit durch das nur über schmale Wege zugängliche Grundstück erschwert wurde, waren mit 16 Helfern und vier Fahrzeugen vor Ort.