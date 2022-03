In der Nacht auf Freitag ist ein Wochenendhaus unterhalb der Schelermühle abgebrannt. Ob sich in dem Haus noch eine Person befunden hat, ist laut Staatsanwaltschaft und Polizei nicht bekannt; das Haus konnte wegen der Einsturzgefahr noch nicht betreten werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 100.000 Euro. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Eine Vorführung beim Ermittlungsrichter ist in Vorbereitung. Der Brand war gegen 2 Uhr vom Ortsausgang Obersimten in Richtung Vinningen zu sehen. Als die Polizei dort eintraf, stand das Wochenendhaus bereits voll in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehren Vinningen, Kröppen und Lemberg, die mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz waren, dauerten bis 4.20 Uhr. Hinweise an die Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.