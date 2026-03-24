Unter dem Motto „Wo Wissen beginnt“ widmet sich eine historische Stadtführung am Samstag, 4. April, der Pirmasenser Schullandschaft. Dies geht aus einer Mitteilung der Pirmasenser Stadtverwaltung hervor.

Gästeführer Wolfgang Brendel führt die Teilnehmenden auf einem Spaziergang zu ausgewählten Bildungsstätten und früheren Standorten und führt in die Geschichte des Bildungswesens in Pirmasens ein.

Bis heute prägen markante Industriebauten der ehemaligen Schuhmetropole das Stadtbild – ebenso die Schulgebäude aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sie stehen für Umbruch und Wachstum, besonders seit der großen Stadterweiterung um 1890. Damals entstanden neue Wohnviertel, in denen das jeweilige Schulhaus häufig den Mittelpunkt des Quartiers bildete.

Die allgemeine Schulpflicht wurde bereits im 18. Jahrhundert eingeführt, zunächst mit zahlreichen Ausnahmen und abhängig von der Feld- und später der Fabrikarbeit der Kinder. Das Bildungssystem war stark gegliedert: Elementarschulen für breite Bevölkerungsschichten auf der einen, sogenannte Lateinschulen mit sprachlich ausgerichteter Ausbildung auf der anderen Seite. Erst durch eine Reihe umfassender Reformen entstand ein humanistisch ausgerichtetes Schulwesen mit dem Ziel, Bildung unabhängig von der Herkunft zugänglich zu machen.

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