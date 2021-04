Die Stadt will den als „Oettinger-Park“ verschrienen Wedebrunnen aufwerten, wo häufig die Trinker tagen. Was halten die Stammgäste von den Plänen, den sozialen Brennpunkt aufzulösen und den Park attraktiver zu machen? Ein Besuch

Ein später Vormittag unter der Woche. Die Uhrzeit spielt für viele am Wedebrunnen keine Rolle, solange noch Bier da ist. Alkohol ist verboten im Park, doch das interessiert nur wenige. Eine fünfköpfige Gruppe Männer mittleren Alters sitzt und trinkt, teils bullige Kerle, teils hagere Männlein. „Ich bin aus Rieschweiler“, lässt einer wissen. Weiteres Gespräch nicht möglich. „Ich bin zu besoffen.“

Tony – er heißt nicht so, doch der Name gefällt ihm – ist nicht betrunken, und er nimmt das mit dem Alkoholverbot im Park ernst. Zwar hat er eine Mixery-Dose in der Hand und schaltet auch mal einen Kurzen dazwischen, doch sitzt er mit zwei Bekannten auf einem Geländer am Rande des Parks, nahe der Schäferstraße. „Die Fläche hier ist noch Privatbesitz, die gehört nicht der Stadt“, erklärt er. Hier könne ihm das Ordnungsamt nichts anhaben. Die Ordnungshüter kämen regelmäßig vorbei, um Trinker und Wildpinkler zu maßregeln.

„Dann musst du den Leuten einen anderen Platz geben“

Für letztere stellte die Stadt im August wie berichtet ein „Freiluft-Urinal“ auf: schlichter Edelstahl, kein Dach, wenig Angriffsfläche für Vandalen. Gut gemeint, aber am falschen Platz, findet der 54-jährige Tony: zu viel Präsentierteller. Ihm wäre ein gemauertes WC, wie es früher eins gab, am liebsten. Er versteht, dass die Stadt keine Trinker-Treffs, sondern den Platz für die Öffentlichkeit attraktiv machen will. „Aber dann musst du den Leuten hier einen anderen Platz geben.“

Der Herbstwind ist rau und so ist auch gelegentlich der Ton im Park, wo verschiedene Nationalitäten aufeinandertreffen. „Warst du mal im Zoo?“, fragt einer der Männer. Klar, wer nicht. „Da, schau. Ein Affe“, zeigt er auf einen Mittrinker mit dunklem Teint. „Was willst du? Ich will hier einfach nur mein Bier trinken“, antwortet der Angesprochene. Dann isses gut, Streit gibt es nicht – diesmal.

Ein Junge durchquert mit seinem Fahrrad den Park, will so gar nicht in die Szenerie passen. Er nimmt die Männer nicht wahr, sie ihn auch nicht. Wenig später läuft eine Frau vorbei Richtung Bushaltestelle, um ihre Tochter abzuholen. Auch sie schaut nicht in Richtung der Männer. Man ignoriert sich.

Corona, Flüchtlinge: „Wir reden auch über Politik“

Die einzelnen Grüppchen, die am Wedebrunnen verkehren, kennen sich untereinander. Man trifft sich lose, sucht eine Mittrinkgelegenheit, dann geht wieder jeder seiner Wege. „Em Hans geht’s gut“, ruft einer aus 20 Metern Entfernung herüber. Nicht selbstverständlich. Denn etliche, die in den vergangenen Jahren regelmäßig kamen, seien weg – gestorben, krank, „oder sie machen Urlaub auf Staatskosten“, sagt Michael (43), etwa in der JVA Zweibrücken. Und er, warum kommt er hierher? „Einfach nur, um ein Bierchen zu trinken und mit Leuten zu erzählen.“ Da geht es dann um „den Corona-Wahn“ und Flüchtlinge, denn „wir reden auch über Politik“, immerhin gebe „viele Probleme in Deutschland“.

Nach zwei Bieren – an diesem Tag Oettinger-Export – geht’s wieder nach Hause „oder woanders hin, wo man noch was zu erledigen hat“. Oder auf die Arbeit. Michael hat eine, viele andere hier nicht. „Hier sind viele Hartzer. Wenn du fünf Leute fragst, haben vielleicht zwei davon Arbeit“, der Rest Tagesfreizeit.

Neues Urinal: „Augenwischerei vor der Wahl“

„Das ist besser als wenn die Leute weiter in die Hecken pinkeln oder in die Unterführung, wo es echt derb riecht“, kommentiert er das neue Urinal. Dennoch sei diese Neuanschaffung „Augenwischerei“, eindeutig, „so kurz vor der Wahl“. Vor welcher Wahl? „Das weiß ich nicht.“ Wichtiger ist ihm, dass die Stadt wie angekündigt die abgebauten Sitzgelegenheiten erneuert.

Alkohol ist augenscheinlich, und da wird auch mal ein Joint gebaut, doch gibt es auch härtere Drogen am Wedebrunnen? „Nicht dass ich wüsste“, sagt Michael. Schlägereien machen immer wieder Schlagzeilen. Natürlich gebe es ab und an Reibereien, „aber hier gibt’s nicht mehr Gewalt als sonst wo auf der Straße“.

Wie Tony findet auch er, dass vor allem junge Leute, die sich abends und am Wochenende im Park aufhielten, für den schlechten Ruf und auch für Müll und Scherben verantwortlich seien. „Dass hier Flaschen zerdeppert werden, das will ich auch nicht“, sagt er. Er findet es gut, dass der Wedebrunnen nun einen Kümmerer hat, der den Park sauberhält, zusätzlich zum Grünflächenamt. Wie berichtet, engagieren sich Vertreter von Stadt, Nardini-Hilfswerk, Pakt für Pirmasens, Kirchbergwerkstatt, Glaubenszentrum und des Vereins Asternweg gemeinsam für den Park. Ab und an sehe man einen von ihnen im Park. Kommt auch der OB mal vorbei? Schwer zu sagen. „Den kenn’ ich nicht“, sagt Michael.

„Froh, dass meine Tochter außerhalb aufgewachsen ist“

Auch andere Entwicklungen gehen an den Männern vom Wedebrunnen vorbei. Die Stadt tue absolut nichts für Kinder, ist Tony überzeugt. „Die werden einfach in die Sch… mit reingezogen.“ Pakt für Pirmasens? Schulterzucken. „Kenn’ ich nicht. Ich bin froh, dass meine Tochter in einer Pflegefamilie außerhalb von Pirmasens aufgewachsen ist.“ Denn die Stadt, so viel steht für alle hier fest, ist nicht mehr das, was sie mal war. Es folgt das bekannte Narrativ: Früher ging’s allen gut, Amis und Schuhindustrie garantierten Arbeitsplätze. „Dann, mit einem Schlag: Arbeitslosigkeit“, schaut Tony zurück. Er ist nach eigenen Worten seit 1998 ohne feste Arbeit, hat auch schon auf der Straße gelebt.

Wenn alles so schlimm ist, was hält ihn noch hier? „Ich bin hier großgeworden. Das ist meine Heimat, hier hab’ ich meine Familie. Wo soll ich denn sonst hin?“