Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den Kabarettabend mit Urban Priol am 9. September in der Pirmasenser Festhalle sind mehr Karten verkauft als derzeit unter Corona-Bedingungen Plätze erlaubt sind.

Bevor am 9. September in der Pirmasenser Festhalle der Kabarettist Urban Priol seinen Auftritt hat, stellen sich Fragen, die jetzt, einen Monat vor der Veranstaltung, so manchen Karteninhaber verunsichern