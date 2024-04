Ein Apotheker, der seinen ehemaligen Chef um viel Geld betrogen haben soll, steht im Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens. Das Schöffengericht warf beim Prozessauftakt einen kritischen Blick auf die internen Abläufe der Apotheke.

Gewerbsmäßige Untreue in mindestens 48 Fällen mit einem Gesamtschaden von rund 36.000 Euro wirft die Staatsanwaltschaft Zweibrücken einem ehemaligen Angestellten einer Apotheke vor. Die Pirmasenser Filiale der Apotheke ist inzwischen geschlossen. Der Angeklagte bestreitet die Taten. Im Raum steht aber auch mangelnde Kontrolle durch den Angeklagten. Zwischen Februar 2021 und September 2022 war der heute 40-jährige Angeklagte als angestellter Apotheker und Filialleiter mit der Führung der Apotheke in der Pirmasenser Innenstadt betraut. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, die Kassenabrechnungen zu überprüfen, die am Ende eines Arbeitstages von den Mitarbeitern erstellt wurde. Die Abrechnungen sollten zur Einzahlung bei der Bank vorbereitet und an einen Boten übergeben werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Filialleiter vor, in mindestens 48 Fällen bewusst einen zu niedrigen Betrag vermerkt, den Differenzbetrag entnommen und für sich verwendet zu haben, um sich eine dauerhafte Einnahmequelle zu schaffen. Auf diese Art soll er rund 36.000 Euro erlangt haben.

Das Pirmasenser Schöffengericht beschäftigte sich am Donnerstag eingehend mit den Abläufen in der Apotheke: Jeder Mitarbeiter hatte seine eigene Kasse mit eigener Pin. Abends druckte jede Kasse ihren Kassenabschluss aus, jeder zählte seine Kasse, das Bargeld kam in eine „Thomapyrin-Tüte“. Der Angeklagte überprüfte, ob Summe und vermerkter Betrag übereinstimmten und legte die Tüten in den Tresor. Für die Einzahlung bei der Bank wurde das Geld in einer Tüte pro Tag vorbereitet und der Betrag darauf vermerkt. Aber nicht jeden Tag wurde das Geld vom Vortag zur Bank gebracht, so dass auch mehrere Tüten zusammenkamen. Der Bote brachte dann den Bank-Einzahlungsbeleg in die Apotheke zurück, wo er mit dem Betrag auf der Tüte verglichen wurde.

Alle Mitarbeiter hatten Zugang zum Tresor

Zugang zum Tresor hatten alle Mitarbeiter, obwohl nur der Filialleiter den Schlüssel hatte. Aber wenn Betäubungsmittel, die auch im Tresor lagen, an Kunden ausgegeben werden mussten oder Bedarf an Wechselgeld bestand, so habe er den Tresorschlüssel auch weitergegeben, räumte der Angeklagte ein. Teils wurde die Geldmappe für den Geldboten auch außerhalb des Tresors im Büro bereitgestellt, teils auch von anderen Mitarbeitern an die Boten ausgehändigt, erzählte ein Zeuge. Und der Angeklagte betonte, dass er die meiste Zeit nicht im Büro, sondern im Kundenkontakt war. Es sei nicht seine Aufgabe gewesen, den Betrag der Tageseinnahmen mit den Bank-Einzahlungsbelegen abzugleichen. Das habe er nicht getan. Differenzen hätten aber dem Steuerberaterbüro und dem Inhaber der Apotheke auffallen müssen, verteidigte sich der 40-Jährige und gab diesem damit mindestens eine Mitschuld an den Fehlbeträgen.

Wie kam es nun zur Aufdeckung von Ungereimtheiten? Im November 2022 vertrat der Inhaber der Apotheke den Angeklagten, weil der krankheitsbedingt ausfiel. Aber er habe die Geldtüten nicht finden können, berichtete der Inhaber vor Gericht. Der Angeklagte habe angeblich nicht gewusst, wo die seien. Ein Mitarbeiter habe im Müll zerrissene Tüten mit darauf geschriebenen Beträgen gefunden. Daraufhin habe er nachkontrolliert und eine Excel-Tabelle erstellt. Im Oktober und November habe ein hoher Betrag gefehlt. Da habe sich ihm der Gedanke aufgedrängt, dass er beklaut werde. Das könne nur der Angeklagte gewesen sein, war er sich sicher. Wäre es ein anderer Mitarbeiter gewesen, hätte es dem Filialleiter auffallen und der hätte ihn anrufen müssen, argumentierte der Inhaber der Apotheke. Er berichtete aber auch, dass es Mauscheleien schon einmal in dieser Apotheke gegeben habe – bevor er den Angeklagten eingestellt hatte, sagte er aber auch.

Vergleich vor Arbeitsgericht

„Für mich war es ein Schock, dass Geld fehlt“, sagte der ehemalige Filialleiter. Vor dem Arbeitsgericht hatte er sich in einem Vergleich verpflichtet, einen vorläufigen Fehlbetrag von 65.000 Euro in Raten an seinen Chef auszugleichen. Sollte das Strafverfahren mit einem Freispruch oder einer Einstellung enden, soll sich der Betrag auf fast 22.000 Euro ermäßigen, also auf eine Mitverschuldens-Quote von einem Drittel.

Das Verfahren wird am 17. April fortgesetzt.