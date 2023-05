Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was haben John Coltrane, die Pirmasenser Schuhfabriken und die Waldeck-Liederfestivals gemeinsam? Alle drei waren intensiv und schnell erfolgreich, brachen aber auch abrupt wieder ab und alle drei finden sich in dem jetzt erschienenen Buch „Pirmasens“ des Darmstädter Autors Rainer Wieczorek. Schauplatz des Buches ist die Ohrsche Schuhfabrik in der Hügelstraße.

„Mit nasser Feder zieht sie Linien, die sich kreuzen, in den altweißen Karton. Ein Minimum an Farbe lässt sie an den Schnittpunkten in die angefeuchteten Spuren laufen. Was aussieht,