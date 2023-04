Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An drei Orten in Pirmasens fühlen sich Bürger zunehmend unsicher. Zumindest haben das die Teilnehmer einer Umfrage so geäußert. Es geht um den Wedebrunnen, die Fußgängerzone und den Exerzierplatz. Probleme gibt es auch im Umfeld des Banana-Buildings.

Was hat es mit der Umfrage auf sich?

Der Kriminalpräventive Rat wollte von Bürgern wissen, wie sicher sie sich in der Stadt fühlen. Das geschah im Januar mit einem