Viele Erinnerungen rief die Führung durch die Südseite des Winzler Viertels am Samstag wach. Und es gab Interessantes zum 1890 geplanten Ausbau der Stadt für 50.000 Einwohner zu hören. Wie die Straßen zu ihren Namen kamen, ist dann schon ein bisschen überraschend.

Die Tour startete am Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor, wobei dort nie ein Tor in der Stadtmauer war, wie Gästeführer Wolfgang Brendel anmerkte. Aber bei einer Mauer in der nahen Bogenstraße soll es sich noch um einen Rest der ehemaligen Stadtmauer handeln, die bis 1841 stehenblieb, wusste Brendel. Die Straßen entlang der Stadtmauer hießen bis 1870 nur „Mauerstraße“.

Walter Slodki, der Namensgeber des Platzes, geboren am 26. April 1914 als Sohn des Kantors und Vorbeters der jüdischen Gemeinde in Pirmasens, wohnte in der Zweibrücker Straße 40. Er schloss die Oberrealschule, das heutige Leibniz-Gymnasium, als bester Abiturient ab. Da 1933 ein Studium für ihn wegen der politischen Verhältnisse nicht möglich war, machte er eine Lehre bei der Firma Schön und wurde ein führender Verkäufer. 1939 flüchtete er nach Amerika, wo er in New York auf der Lower East Side wohnte. Durch seine Liebe zur Stadt Pirmasens fungierte er nach dem Krieg als Türöffner in Amerika für Pirmasenser Firmen. Am 8. Januar 2013 starb er, am 21. November 2021 wurde der von ihm geförderte Platz nach ihm benannt.

Stichstraßen ins Nirgendwo

Die für 10.000 Einwohner gebaute Pirmasenser Innenstadt war mit dem Aufblühen der Schuhindustrie zu klein geworden. Deshalb entstand 1890 ein Ausbauplan für 50.000 Leute. 1905 wurden Stichstraßen gebaut, die von Bogen- und Fröhnstraße abgingen, bis nach dem Ersten Weltkrieg aber im Nirgendwo endeten. Die Straßen sollten bestimmte Schnittpunkte mit besonderen Gebäuden haben, etwa Schuhfabriken, Schulhäuser, Kirchen.

Solche Knotenpunkte waren das Verwaltungs- und Wohnhaus und mehrere Fabrikgebäude der Firma Klesmann in der Margaretenstraße. Benannt wurde diese Straße nach der Mutter des Stadtrats Albert Zoller, die Karolinenstraße nach seiner Frau, die Amalienstraße nach seiner Nichte und die Zollernstraße nach ihm selbst. 1927 erhielten Fahnen-, Kaiser-, Kronprinzen-, Kronen- und Adlerstraße ihre Namen als „Vererbungsstraßen für das deutsche Kaiserreich“ auf Vorschlag des Stadtrats Ludwig Bourguignon. Wittelsbacher Straße, Arnulf-, Rupprecht- und Maximilianstraße erinnern an die Dynastie der Wittelsbacher. Die Uhlandstraße hat ihren Namen nach dem bekannten Schriftsteller mit sehr langen Balladen. Die Mozartstraße nach dem berühmtesten Musiker – auf Vorschlag des Stadtrats Zoller. Die Johannesstraße nach dem Fuhrunternehmer Haas, der dort das erste Haus baute. Die Marienstraße wurde nach der Mutter von Jesus benannt.

Als „Kercheschwänzer bekannt“

Auf den Bergkuppen waren Kirchen geplant. Dabei seien die Pirmasenser schon früher „als Kercheschwänzer bekannt“ gewesen, warf ein Zuhörer ein. 1922 gründete Pfarrer Scheffler die katholische Gemeinde St. Anton. Infolge der Inflation wurde der untere Teil der Kirche erst 1925 gebaut, der Rest 1927/28. Architekt war Josef Uhl. Beim Bombenangriff am 15. März 1945 brannte die Kirche vollständig ab. Nach dem Krieg wieder aufgebaut, war sie die erste Kirche in Pirmasens, die wieder Glocken erhielt. Aber 1971 schlugen aus ungeklärter Ursache Flammen aus dem Dach, die von den Amerikanern gelöscht wurden. Ein „Haufen Papier“ sei aus dem Turm hinausgeflogen, so ein Zuhörer.

Zwischen Johannes- und Friedrichstraße lag der „Pirmasenser See“ mit dem Bootsverleih von Friedrich Merz, weshalb er auch „Merze Weiher“ hieß. Das war ein Mardell, ein Tümpel ohne Zu- und Ablauf, der nur durch den Regen aufgefüllt wurde. 1919 wurde er aufgefüllt und mit den ersten Häusern der Bauhilfe bebaut. Der Messplatz entstand durch die Ablagerungen der Tongruben.

Bauboom in den 1930er Jahren

An der Ecke Mathilden-/Friedrichstraße war die Merz’sche Wirtschaft. An der Ecke Friedrich-/Leinenweberstraße stand das Kolpinghaus, das aber 1932 als Heim für die Hitler-Jugend erbaut wurde. Später diente es als Seniorenheim St. Anton, heute sind Eigentumswohnungen darin. Die ersten Doppelhäuser entlang von Blocksberg- und Friedrichstraße entstanden 1932.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen 5000 Flüchtlinge in die total zerstörte Stadt, die teils im Reichsarbeitsdienstlager in der Blocksbergstraße 120 unterkamen. Nach der Währungsreform entstanden die Wohnblöcke 122 bis 124. Nach und nach wurden weitere Bereiche bebaut. Bis 1970 war die Ziegelhütte in Betrieb.

Neue Formen des Zusammenlebens

Über teils namenlose Mittelwege ging die Tour von der Friedrichstraße weiter zur Patio-Siedlung in der Winzler Straße, die gemeinsam von Stadt, Bauhilfe und Diakonie errichtet wurde mit dem Ziel, dass verschiedene Generationen in einem barrierefreien Haus zusammenleben und durch die nahe Diakonie Dienstleistungen bezogen werden können.

Nachdem das protestantische Waisenhaus im Herbert’schen Haus am Landauer Tor 1902 abgebrannt war, stiftete Louis Leinenweber entlang der Waisenhausstraße das Land für ein neues Waisenhaus. Weitere diakonische Institutionen entstanden. In den 1930er Jahren kam ein Seniorenhaus hinzu, das heutige Haus Bethanien. Vor kurzem wurde das Hospiz Haus Magdalena auf zwölf Plätze erweitert.

Auf dem Matzenberg war ursprünglich eine evangelische Pauluskirche geplant. Gebaut wurde schließlich ein Pfarrhaus und ein Flachbau in der Maria-Theresien-Straße, die heutige evangelische Pauluskirche.