Die Pirmasenser Rundschau lädt in den Ferien ihre Leser wieder zu einer besonderen Sommeraktion ein. So können am Mittwoch, 10. August, ab 10 Uhr, zehn Leser einen Blick ins Stadtarchiv werfen.

Norman Salzmann, Mitarbeiter des Archivs, wird den Teilnehmern der Sommeraktion einen Blick ins Archiv gestatten, dessen Aufgabe erklären sowie über den Bestand und die verschiedenen Veranstaltungen des Archivs berichten. Salzmann stellt dabei das Thema anhand vieler Beispiele und Exponate spannend und lebendig dar.

Und Auswahl an Material für seine Präsentation hat Salzmann wahrlich genug, denn der Bestand ist mittlerweile so umfangreich, dass er über mehrere Standorte innerhalb und außerhalb des Rathauses verteilt ist. Er umfasst die schriftliche und fotografische Überlieferung sowie Ton- und Bildträger. Zu den ältesten Überlieferungen gehören 14 Lehenbriefe des Grafen Reinhard aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

Umfangreiche zeitgeschichtliche Sammlung

Der Bestand des Archivs gliedert sich in zwei Hauptteile. Der eine von 1606 bis 1945 und der andere von 1945 bis heute. Durch die Übernahme von Fotografennachlässen wurde die städtische Bildsammlung noch reichhaltiger und beinhaltet nun Fotografien von 1864 bis in die Neuzeit. Dazu gehört auch der fotografische Nachlass des gestorbenen RHEINPFALZ-Fotografen Hanns L. Mangold. Dem Bestand schließt sich eine wertvolle Filmsammlung des Fotografen Hermann Lüdecke an, die mittlerweile digitalisiert wurde. Sie zeigt Aufnahmen aus den Jahren vor 1945.

Eine umfangreiche zeitgeschichtliche Sammlung mit Zeitungsausschnitten, Broschüren und Festschriften ist nach Schlagworten erfasst und bildet das Leben in der Stadt nach 1945 gut ab. Neben den Sammlungen zu den Ämtern der Stadtverwaltung sind Sammlungen zu Personen, Firmen und Vereine, sowie eine Rubrik von A bis Z nutzbar. Ergänzt wird die Sammlung durch eine Handbibliothek mit pirmasensspezifischem Schrifttum.

Am Donnerstag anmelden

Eine Anmeldung für die Teilnahme an dieser Sommeraktion ist Voraussetzung; sie ist telefonisch möglich am Donnerstag, 4. August, zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon 06331 800428. Da die Teilnehmergruppe auf maximal zehn Besucher beschränkt ist, zählt die Reihenfolge der Anrufe.