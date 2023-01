Melanie Dedetschek ist seit Oktober Gemeindeschwester plus in Pirmasens. Die 32-jährige examinierte Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft fungiert als Ansprechpartnerin für betagte Senioren, die noch in ihren eigenen vier Wänden leben und über keinen Pflegegrad verfügen. Ab Montag, 23. Januar, ist sie im Seniorenbüro im Haus Meinberg, Adlerstraße 19, zu finden. Dedetschek ist dort telefonisch unter 06331 724957 oder mobil unter 0173 2459952 zu erreichen, sowie per E-Mail an gemeindeschwesterplus@pirmasens.de. In den neuen Räumen im Seniorenbüro will Dedetschek dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr eine offene Sprechstunde anbieten. Außerhalb dieser Zeiten wird um telefonische Terminvereinbarung gebeten.