41 Pirmasenser Geschäfte haben dafür gesorgt, dass Kunden dort barrierefrei und seniorenfreundlich einkaufen können. Jetzt wurden sie vom Seniorenbeirat ausgezeichnet.

Im Dynamikum lobte Oberbürgermeister Markus Zwick das Engagement der Geschäftsleute ebenso wie das Prüfungsteam des Seniorenbeirates, das in den vergangenen Wochen 41 Pirmasenser Unternehmen unter die Lupe genommen hatte. Seit 2006 können sich Geschäftsleute freiwillig diesem Test unterziehen und erhalten neben Urkunden eine Plakette für das Schaufenster oder die Tür und erscheinen auf der städtischen Homepage „Seniorenfreundlicher Service“. In diesem Jahr waren sieben Firmen neu dabei: Salon Katrin, Katharinas Haarstudio, Johnnys Schlüsseldienst, Bahnhof-Apotheke, Blumen Jung, Bellissima Mode und das Hörgerätefachgeschäft Amplifon durften sich über ihre erste Zertifizierung freuen, die zwei Jahre Gültigkeit hat.

„Pirmasens ist die älteste Stadt in Rheinland-Pfalz, künftig wird der Anteil an Senioren weiter steigen“, so Zwick. Umso wichtiger sei es, vor Ort die Belange von älteren Menschen zu berücksichtigen. Schließlich profitiere beispielsweise eine Mutter mit Kinderwagen ebenso von Barrierefreiheit wie Senioren.