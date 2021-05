Hans Broschey, der vor 30 Jahren für die Skilanglauf-Pfalzmeisterschaften in Pirmasens sorgte, wird am 23. Februar 88. Es ist der Geburtstag eines ganz großen Sportlers.

Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielte Hans Broschey als 14-Jähriger zunächst Feldhandball beim TV Höheinöd, wechselte dann zur Leichtathletik (1950) und dominierte über ein Jahrzehnt die Mittel- und Langstreckenläufe in der Pfalz. Hier holte er sich auch die Ausdauer für den Skisport, der ab 1960 sein Leben bestimmte.

Bei Holmenkollen-Spielen

„Meine ersten Skier waren von einem Schreiner aus Höheinöd gefertigte Bretter“, erinnert sich Broschey. Er trat dem Skiclub Pirmasens bei und holte für den Verein mehrere Pfalzmeisterschaften im Langlauf. Nach der Einberufung zum Wehrdienst in Bayern nahm er an verschiedenen Militärmeisterschaften teil. 1965 wurde er Deutscher Heeresmeister im Biathlon. Dieses Jahr war überhaupt sein erfolgreichstes: Oberbayernmeister im Skilanglauf, dritter Platz bei den bayerischen Meisterschaften über 15 Kilometer, fünfter Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Hinterzarten und bester Deutscher beim „Deutschland-Schild“ in Reit im Winkl. Im gleichen Jahr nahm er an den Holmenkollen-Spielen in Oslo und an mehreren Ländervergleichskämpfen des Deutschen Skiverbandes (DSV) teil. Gekrönt wurde die Leistung durch die Teilnahme an den Biathlon-Weltmeisterschaften im norwegischen Elverum, wo er den 25. Platz erreichte.

Landesausbilder

1967 wurde er Trainer der Wettkampfmannschaft des Skiverbands Pfalz und organisierte den Wettkampfsport neu. 1969 übernahm er im Verband auch das Referat „Nordischer Skisport“. Broschey war bald Landesausbilder für den Skilanglauf und als A-Trainer des Deutschen Ski-Verbands begann er 1975 mit der Übungsleiter-Ausbildung für die Skiverbände Pfalz und Rheinland. 1979 übernahm Broschey das Referat „Skisport an Schulen“ des Skiverbands Pfalz, und ein Jahr später begann er mit der Ausbildung von Schullehrern in Kooperation mit der damaligen Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. Broschey war in dieser Zeit ein Motor des pfälzischen Skilanglaufs: 1984 führte er die erste Schulveranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“ mit 300 Teilnehmern durch.

Trainer von Jens Hinkel

1986 führte Broschey Jens Hinkel vom Skiclub Pirmasens zur deutschen Jugendmeisterschaft im Skilanglauf – bis heute ist Hinkel damit der einzige Rheinland-Pfälzer, dem das gelang. Und der ehemalige Lehrer an der Pirmasenser Husterhöhschule war derjenige, der Pfalzmeisterschaften auch in der Pfalz stattfinden ließ. Einmal in Höheinöd und dann 1991 in Pirmasens.

Halle nach ihm benannt

Beim Deutschen Skiverband übernahm Broschey 2005 das Referat Behindertensport und in seinem Heimatverein, dessen 1. Vorsitzender er lange Jahre war, forcierte und realisierte er den Neubau einer Turnhalle. Der TV Höheinöd bedankte sich auf seine Weise: Die Halle heißt heute „Hans-Broschey-Halle“.

Auf Skiern stand der Noch-87-Jährige übrigens nach eigenen Worten zuletzt vor drei Jahren.