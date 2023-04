Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit über 23 Jahren versorgt das Wizzards Inn seine Kunden mit allem, was das Fantasy-Herz begehrt. Der RHEINPFALZ hat Inhaber Thomas Franz erzählt, worum es bei Rollenspielen eigentlich geht und warum er keinen Online-Handel betreibt.

Im Februar 1998 eröffnete in der Alleestraße eine Art von Laden, die es so in der Region noch nicht gab. Mit dem Wizzards Inn hat Thomas Franz sein Hobby zum Beruf gemacht. Seitdem bietet er Brett-,