Hervorragende äußere Bedingungen hatte am Sonntag der erste „Hexepäddl-Lauf“ des TV Hinterweidenthal über 10,5 Kilometer, gespickt mit 350 Höhenmetern und tollen Singletrails.

Als Erster erreichte Thomas Wittwer von Ausrichter TV Hinterweidenthal nach 47:23 Minuten das Ziel auf dem Turnplatz. „Ich wusste, weil ich die Strecke kannte, dass ich freie Sicht auf die vielen schmalen Pfade brauche und konnte von Beginn an recht schnell einen komfortablen Vorsprung herauslaufen“, resümierte der 39-jährige Dahner. Am Ende trennten ihn vom Zweitplatzierten, dem Hauensteiner Marko Martin (49:30 Minuten), fast zwei Minuten. Wittwers großes Ziel in diesem Jahr ist die Teilnahme am Braunschweig Marathon im Oktober.

Varga vor Hartl

Ähnlich souverän siegte bei den Frauen Eszter Varga von der Landau Running Company in 54:45 Minuten. „Ich konnte sehr konstant durchlaufen, und es wurde nirgendwo eng für mich“, sagte die 40-Jährige und fügte hinzu: „Vor Natascha Hartl ins Ziel zu kommen, ist schon etwas Besonderes. Sie schien mir jahrelang unerreichbar.“

Hartl, für den TuS Heltersberg am Start und öfters Trainingspartnerin von Vargas, musste sich dieses Mal mit dem zweiten Platz genügen. „Eszter kann technisch besser laufen als ich, sie fliegt förmlich bergab. Wo sie läuft, muss ich teilweise gehen“, merkte die 31-jährige Hartl an. Sie übte aber auch Kritik daran, dass der Lauf im Internet auf der Wasgaucup-Seite beworben wurde: „Ich dachte, er zählt zur Laufwertung. Hätte ich gewusst, dass das nicht so ist, wäre ich nicht gestartet. Das alles habe ich erst kurz vor dem Start erfahren, und das hat mich schon demotiviert.“

Schuhe-Scherz

„Mit anderen Schuhen hätte ich gewonnen“, scherzte einer der vielen Lokalmatadoren, Christian Bauer aus Hinterweidenthal, im Ziel. Der Polizeibeamte hatte erstmals nach längerer Verletzungspause wieder eine Startnummer auf der Brust und wurde 20. unter 89 Teilnehmern am Hauptlauf, darunter elf Frauen. Ein anderer waschechter Hinterweidenthaler, Matthias Burkhart, stellte nach seinem vierten Platz in 50:44 Minuten fest: „Ich laufe nur noch freizeitmäßig. Es hat aber Spaß gemacht.“ Der 39-jährige Wasgaucup-Gesamtsieger von 2015 hat den Hexepäddl-Lauf mitkreiert.

„Joggender Besenwagen“

Marc Radke absolvierte am Sonntag einen anspruchsvollen Lauf, ohne in der Ergebnisliste aufzutauchen. Der 43-jährige Hinterweidenthaler war sowohl auf der Fünf- als auch auf der 10,5-Kilometer-Strecke sozusagen joggender Besenwagen. „Ich bin ganz schön fertig. Es war anstrengend, aber schön“, sagte er im Ziel.

Zwei Geschwister aus Dahn hatten beim Fünf-Kilometer Lauf allen Grund zur Freude. Die 14-jährige Kirstin Schwitzgebel war in 30:29 Minuten schnellste weibliche Teilnehmerin, Bruder Lauric (16), eigentlich Straßenradfahrer beim RSC Felsenland, in 22:15 Minuten schnellster männlicher Starter.

DIE ERGEBNISSE

10,5 km Männer (78 Starter): 1. Thomas Wittwer (TV Hinterweidenthal) 47:23 Minuten, 2. Marko Martin (Eiscafé-Winter-Team Hauenstein) 49:30, 3. Matthias Drabold (LC Haßloch) 49:53, 4. Matthias Burkhart (TVH) 50:44, 5. Lukas Reinhard (Landau Running Company) 51:26, 6. Benjamin Kass (Pfälzer Blitze) 51:27, 7. Stefan Hartmann (Deichenwand-Trail-Team Wilgartswiesen) 52:36, 8. Klaus Hirschinger (TuS Erfweiler) 53:22, 9. Eric Konrath (TVH) 53:35, 10. Sascha Wasem 53:59.

10,5 km Frauen (11): 1. Eszter Varga (Landau Running Company) 54:35, 2. Natascha Hartl (TuS Heltersberg) 56:10, 3. Susanne Nikolaus (TV Herxheim) 1:07:32, 4. Magdalena Schieler 1:10:27, 5. Stefanie Schöndorf (Lauftreff Zweibrücken) 1:12:36.

5 km Männer (8): 1. Lauric Schwitzgebel (TV Hinterweidenthal) 22:15, 2. Markus Ertel (TV Herxheim) 22:38, 3. Nico Gallucci (TV Hinterweidenthal) 26:15.

5 km Frauen (10): 1. Kristin Schwitzgebel (TV Hinterweid.) 30:29, 2. Claudia Müller (Hartfüßler Trail Saarbrücken) 32:00, 3. Laura Bernhart (TV Wilgartswiesen) 33:16.