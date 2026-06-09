Interview Wissenschaftlerin rät Politik: „Man sollte da nicht nur an militärische Mittel denken“
Frau Groitl, Sie als Politikwissenschaftlerin: Wer fragt Sie nach Ihrer Expertise? Sind da auch Politiker darunter?
Wir erleben tagtäglich, wie Russland auftritt, wie China auftritt und verfolgen unzählige Kriege, auch den Krieg gegen den Iran durch die USA. Es ist ein riesengroßes Themenfeld, das sehr viele Menschen interessiert. Deswegen kommt das Interesse aus allen möglichen Richtungen, auch immer wieder von Politikern.
Kommen wir aus der aktuellen weltweiten Kriegsmisere einfach wieder heraus?
Die Hoffnung, dass die Welt schnell wieder in ruhigere Gewässer kommt, ist – befürchte ich – falsch. Weil wir momentan in einer Welt leben, in der sich die Kräfteverhältnisse verschieben. Zu viele Staaten wollen die Weltordnung zu ihren Gunsten ändern. Ich denke da zuvorderst an Russland und China. Wir sollten uns darauf einstellen, dass die Konkurrenz um die Spielregeln der Weltpolitik weitergehen wird.
Wie kann man sich dagegen wappnen?
Es braucht Stärke und kluges und strategisches Handeln.
Wie beweist man Stärke?
Es gibt ein ganzes Bündel an Kriterien. Man sollte da nicht nur an militärische Mittel denken.
An was sonst?
In der Politikwissenschaft wird die Macht eines Staates bemessen an der geografischen Lage, der Bevölkerungsgröße und Demografie, der wirtschaftlichen und technologischen Kraft sowie auch an den Innovationsfähigkeiten eines Landes. Es geht um die militärische Macht, die Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen und darum, wie abhängig man von anderen Ländern ist. Da ist kluges Handeln gefragt.
Was bedeutet „kluges Handeln“, wenn wir auf Deutschland schauen?
Wir müssen unsere Wirtschaft dringendst wieder ankurbeln. Insofern sind Reformen in der Wirtschaft auch sicherheitspolitisch relevant, weil wirtschaftliche Kraft grundlegend ist für vieles andere. Wenn man gerade in der Kategorie nicht gut aufgestellt ist, fehlen auch die Ressourcen, um andere Dinge zu tun.
Ist die Westpfalz von Relevanz für die internationale Sicherheitspolitik?
Ich würde die Frage größer fassen. Deutschland insgesamt ist sehr relevant für die internationale Sicherheitspolitik. Alles, was man in der Nato an defensiven Aktivitäten plant und vorbereitet, hängt sehr stark an Deutschland.
Warum ist das so?
Wenn Sie auf die Landkarte schauen, ist Deutschland der Staat in der geografischen Mitte des europäischen Nato-Bündnisgebietes. Wenn man versucht, Abschreckung gegenüber Russland zu organisieren, und Verteidigungsfähigkeit zu organisieren, falls es zu einem Konflikt am östlichen Rand des Bündnisgebiets kommen sollte, wird Deutschland eine entscheidende Rolle spielen. Das Land wäre eine Drehscheibe. Alles, was Logistik, Versorgung, Transport von Soldaten und Material angeht, würde durch Deutschland geliefert.
Welche Rolle spielt die Airbase Ramstein?
Das transatlantische Verhältnis ist momentan zwar belastet, aber essenziell für uns. Es wäre ein großer Verlust für Deutschland und Europa, wenn diese Partnerschaft zu den USA brüchig würde. Aber auch für die USA ist es ein entscheidendes Gut, diese Partnerschaft beizubehalten. Ramstein ist ein Drehkreuz für amerikanisches Militär. Ramstein ist ein Stützpunkt, der nicht der Verteidigung Deutschlands gilt, sondern vielmehr ein Instrument für die USA ist, mit dem sie Macht in der Welt ausüben können. Die Partnerschaft ist von beiderseitigem Nutzen.
Inwiefern?
Wir reden immer noch zu stark passiv davon, dass wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir reden darüber, dass wir nicht mehr sicher sind, ob die USA uns noch beschützen, falls es zu einem Konflikt mit Russland kommt. Das ist eine falsche Denke. In einem Bündnis verteidigt man sich gemeinsam und denkt nicht darüber nach, ob der eine alle anderen beschützen würde. Wir brauchen sehr viel mehr Eigenverantwortung Deutschlands und der europäischen Nato-Verbündeten. Das wird so manchen Konflikt, den es mit den USA momentan gibt, wieder ausräumen.
Nicht wenige Ukrainer meinen, dass Russland für Deutschland eine Gefahr ist. Denken Sie das auch?
Für Deutschland ist die große Gefahr, dass Russland für einen Krieg jenseits der Ukraine rüstet. Das wissen wir aus öffentlich zugänglichen Geheimdienstinformationen. Die russische Rüstung zielt auf größere Szenarien als auf das, was in der Ukraine gerade passiert. Daher sind wir schon in einer Gefahrenlage, dass perspektivisch ein Bündnisfall drohen könnte. Wenn es an der Nato-Ostflanke im Baltikum zu einer Krisensituation kommt, stehen wir in der Beistandsverpflichtung.
Wie kann man das verhindern?
Wir müssen versuchen, abzuschrecken, dass es nicht so weit kommt.
Wer denken Sie, lenkt Amerika wirklich? Ist das der Präsident?
Wer soll es sonst sein? Donald Trump trifft seine eigenen Entscheidungen. Am Ende ist er dafür verantwortlich und wird daran gemessen werden, ob sein Tun in seiner Amtszeit für das Land von Vorteil war. Zugleich gilt: Wenn wir von Deutschland aus auf die USA schauen, schauen wir fast ausschließlich auf Donald Trump, weil er so medial präsent ist. Das ist natürlich verkehrt, weil das politische System der USA eben nicht nur den Präsidenten als Chef der Exekutive kennt, sondern auch den Kongress als Gesetzgeber und die Judikative mit ihrer Kontrollfunktion, der Bundesebene stehen im Förderalismus die Einzelstaaten gegenüber und so weiter. Es gibt eine Machtverflechtung. Das ganze System ist auf fragmentierte Macht ausgelegt. Nur auf Trump zu schauen, verzerrt den Blick.
Info
Gerlinde Groitl spricht am Freitag, 12. Juni, bei der „Sicherheitspolitischen Sommergespräche“ im Pirmasenser Carolinensaal. Der Vortrag läuft unter dem Motto „Zwischen Krisen, Konflikten und Kriegen – eine sicherheitspolitische Bestandsaufnahme“. Los geht es um 19 Uhr.
Zur Person
Gerlinde Groitl ist habilitierte Politikwissenschaftlerin mit besonderer Expertise für die USA, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Strategiestudien und Großmachtkonkurrenz. Sie leitet das ISS Institut für Sicherheit und Strategie GmbH in München und lehrt Internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg. Wissenschaftliche Gastaufenthalte führten sie in den vergangenen Jahren an das Center for Transatlantic Relations der Johns Hopkins University in Washington DC, an der sie ab Juli für ein Jahr Gastprofessorin sein wird, an den universitären Think Tank „LSE Ideas“ der London School of Economics and Political Science und die Masaryk Universität Brno. Seit 2023 gehört sie dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft an.