Weil die Kaiserslauterer Hochschule coronabedingt nicht zur Kinder-Uni an ihre drei Standorte Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken einladen kann, wurden vier Online-Angebote erarbeitet, an denen Kinder im Mai und Juni vom heimischen Rechner aus teilnehmen können.

Der Workshop „Ich sehe rot – und du?“ richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Hier werden Fragen in kleinen Mitmachversuchen geklärt: Wieso sehen wir die Tomate als rote Frucht? Wie können wir Farben voneinander trennen? Die Versuche können mit einfachen Hilfsmitteln aus dem Haushalt durchgeführt werden, berichtet Elvira Grub, Sprecherin der Hochschule. Indikatorpapier und anderes Spezialzubehör bekommen angemeldete Kinder in einem Brief vorab zugeschickt. Über das kostenlose Programm Big Blue Button, das viele aus dem digitalen Schulunterricht kennen, werden die Kinder in einer Videokonferenz angeleitet und können Fragen stellen.

Um Werbung und wie sie Kinder zum Konsum verleiten soll, geht es im Beitrag von Daniel Stenger aus der Betriebswirtschaft. Auch hier sind interaktive Elemente eingebaut. Ratespaß bietet die Bibliothek für pfiffige Bücherwürmer: Neben Wissenswertem rund um Bücher gibt es Bastelanleitungen für ausrangierte Schmöker.

Ebenfalls über eine Big-Blue-Button-Konferenz werden Kinder ab Klassenstufe fünf betreut, die ein eigenes Computerspiel programmieren möchten. Mit Scratch, einer grafischen Programmiersprache, lernen die Teilnehmenden die Grundkonzepte der Programmierung kennen und entwickeln ihr erstelltes Spiel danach online weiter.

Programm