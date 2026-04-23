Pirmasens hat seine Position unter deutschen Firmenstandorten minimal verbessert. Im Kreis fallen zwei Orte mit kräftigem Plus im Ranking auf, Zweibrücken ist abgesackt.

Zweimal im Jahr veröffentlicht das Informationsportal „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) sein Ranking der deutschen Firmenstandorte. DDW versteht sich als Netzwerk der Geschäftsführer und Firmeninhaber deutscher Unternehmen.

Rang 195 für Pirmasens

Für Pirmasens haben die DDW-Statistiker Rang 195 unter den deutschen Standorten für Top-Unternehmen ermittelt. Das ist ein Platz besser als ein halbes Jahr zuvor. 13 der wichtigsten Mittelständler Deutschlands haben laut der DDW-Aufstellung ihren Firmensitz in Pirmasens, vier davon sollen sogar Weltmarktführer sein. Konkret nennt die Auflistung von DDW die Firmen Kömmerling Chemische Fabrik, also den Klebstoffhersteller, Framas, Wawi, Töns, Wakol, PSB sowie das Autohaus Reinhard. In der Südwestpfalz sticht Pirmasens durch die hohe Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen hervor. 20.216 sollen es laut DDW sein. Damit komme die Stadt auf den Wert von 0,51 Arbeitsplätzen pro Einwohner, was in der Region Südwestpfalz Spitze ist.

Bei der Benotung von Standortfaktoren landet Pirmasens im Mittelfeld mit einer 3,3 für die Infrastruktur und einer 3,5 für die Verwaltung. Gute Noten gab es mit 1,7 für die Wirtschaftsförderung und mit 2,4 für den Arbeitsmarkt.

Zweibrücken rutscht ab

Deutlich hinter Pirmasens rangiert Zweibrücken auf Platz 640. Die Stadt ist zwölf Plätze nach unten gerutscht im Vergleich zum Stand sechs Monate zuvor. DDW gibt als Top-Unternehmen mit bundesweiter Bedeutung die Firmen Kubota, TLT-Turbo und Siempelkamp (frühere Pallmann) an. Mit 15.734 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen kommt Zweibrücken auf eine Beschäftigungsquote von 0,47 pro Einwohner.

Dahn und Hauenstein klettern

Die Stadt Dahn kommt mit 1981 Arbeitsplätzen auf eine Beschäftigungsquote von 0,46. Dahn landet im Ranking auf Platz 2487. 45 Plätze nach oben ist Dahn im Vergleich zum vorherigen Ranking gewandert. An bedeutenden Firmen nennt DDW Däumling Schuhe und SLS-Kunststoffverarbeitung.

Ebenfalls kräftig geklettert ist das Schuhfabrikdorf Hauenstein. Es rangiert jetzt auf Platz 1656. 40 Plätze ging es nach oben. Mit 1211 Arbeitsplätzen kommen die Hauensteiner auf eine Beschäftigungsquote von 0,34. Die wichtigsten Firmen des Dorfes sind laut DDW die Josef Seibel Holding, Schuh Marke und Markus Mühlenz.