Die Wirtschaftsjunioren Südwestpfalz üben Kritik an der momentan diskutierten Home-Office-Pflicht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte vergangene Woche eine Verordnung erlassen. Darin steht sinngemäß: Wo immer möglich, müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeiten Home-Office anbieten. Arbeitnehmer können aber nicht gezwungen werden, dieses Angebot anzunehmen. Begründet wird die Verordnung mit der Eindämmung der Corona-Pandemie. „Wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegensprechen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten“, sagte Arbeitsminister Heil bei der Vorstellung der Verordnung. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich zuletzt zwar 70 Prozent für eine Home-Office-Pflicht für Unternehmen aus, aber Firmenchefs sehen das bisweilen durchaus kritisch. Wirtschaftsjunior Konstantin Kaysser (Kaysser Heimtiernahrung, Waldfischbach-Burgalben) wies im Gespräch mit der RHEINPFALZ darauf hin, dass 75 Prozent aller Firmen eh schon mobiles Arbeiten ermöglichten. Die Verordnung des Bundesarbeitsministers bezeichnete Kaysser als „Einschnitte in unternehmerisches Tun“. Der Geschäftsmann sagte zudem, dass diese Verordnung nur schwer zu überprüfen sei. Zudem wies er auf den Unterschied zwischen Home-Office und mobiler Arbeit hin. Dabei sind unter anderem rechtliche und steuerliche Unterschiede zu beachten. Die Wirtschaftsjunioren sind ein Verband junger Unternehmer und Führungskräfte. Die Gruppe in der Südwestpfalz hat im Sommer 2019 einen Neustart gewagt. Kaysser wurde damals zum Gründungsvorsitzenden gewählt. Mittlerweile ist Christian Wiechers (Wiechers Kreditmanagement, Pirmasens) Sprecher der hiesigen Wirtschaftsjunioren.