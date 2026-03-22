Kurz nach 18 Uhr hat Steven Wink (FDP) Gewissheit: Die FDP wird nicht mehr in den Landtag einziehen. Die liberalen Themen seien jedoch nach wie vor wichtig.

„Erst mal abwarten“ – kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend sprechen sich einige Gäste der FDP-Wahlkampfparty gegenseitig noch Mut zu. Sobald die erste Hochrechnung auf dem großen Fernsehbildschirm erscheint, ist es damit vorbei – Stille legt sich über den Raum im Cubo Negro. Das Lokal ist nur wenige Gehminuten vom Landtag in Mainz entfernt, in dem die FDP die vergangenen zehn Jahre die Politik des Landes mitgestaltet hat. Kurz nach 18 Uhr ist sicher: Das gehört der Vergangenheit an.

Daniela Schmitt, FDP-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz , ist sich sicher, dass die liberale Stimme im Parlament fehlen wird. Foto: Julia Luttenberger

2,1 Prozent lautet das erste Ergebnis der Hochrechnungen, das bei den Gästen Betroffenheit auslöst. „Natürlich ist das Ergebnis enttäuschend“, sagt Steven Wink, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag und Direktkandidat des Wahlkreises Pirmasens.

Die FDP hat sich im Cubo Negro versammelt, das schöne Wetter lockt viele nach draußen. Foto: Julia Luttenberger

Im Wahlkampf andere Erfahrungen gemacht

Am Morgen hatte Wink dem Wahlsonntag noch voller Spannung entgegengesehen. Um zehn Uhr waren seine Frau Sabrina und er in der Karl-Sieber-Halle in Windsberg zur Stimmabgabe. „Jetzt liegt es in der Hand des Wählers“, sagte Wink. Mit dem Verlauf des Wahlkampfs war der 41-Jährige zufrieden: „Mehr wäre nicht gegangen.“

Steven Wink, der FDP-Fraktionsvorsitzende des Landtags, gibt seine Stimme in Windsberg ab. Marco Elsner ist als Wahlhelfer vor Ort. Foto: Julia Luttenberger

Bei seinen vielen Terminen in den vergangenen Monaten habe er immer wieder gehört, wie wichtig eine liberale Stimme im Parlament sei, erzählt Wink am Abend. „Meine Erfahrungen haben nicht zu den Umfragen gepasst“, resümiert Wink. Doch offenbar trauten die Wählerinnen und Wähler der FDP nicht zu, genau diese liberale Stimme zu sein, sagt der 41-Jährige, der mit seiner Familie nach Mainz gekommen ist. Das sei sowohl für die Partei als auch für ihn persönlich enttäuschend.

Am Wahlsonntag schien in Mainz die Sonne, während die Menschen darüber abstimmten, wer als nächstes ins rheinland-pfälzische Parlament einzieht. Foto: Julia Luttenberger

Kleine Parteien im Wahlkampf zerrieben

„Die FDP wird im Parlament fehlen“, ist Wink sicher. Der Wahlkampf sei in den vergangen Wochen extrem auf die Kandidaten Schnieder und Schweitzer zugespitzt gewesen, das habe die kleinen Parteien Stimmen gekostet. Keine von ihnen hat den Einzug ins Parlament geschafft, das künftig nur noch aus vier Parteien bestehen wird.

Die Anwesenden geben sich kämpferisch: „Wir leben noch, und wir bleiben auch“, merkt eine Dame an einem Nebentisch an. „Wir bauen wieder auf und kommen zurück“, ergänzen andere. „Wir werden kämpfen“, ist dann auch das Motto, unter dem Daniela Schmitt, die rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende, vor das Mikrofon tritt. Die liberale Haltung und die Zuversicht werde sich die FDP nicht nehmen lassen, sagt Schmitt. Genau das betont auch Steven Wink.

Die liberale Partei erlebe seit Jahren eine Berg- und Talfahrt. 2013 hat er den Tiefpunkt miterlebt, als es die FDP nicht in den Bundestag schaffte. Damals seien die Rückmeldungen jedoch weitaus negativer gewesen als in diesem Jahr. „Unsere Themen sind immer noch wichtig“, ist Wink überzeugt. Nun gehe es darum zu analysieren, warum die FDP mit ihrem Programm die Menschen nicht erreicht habe.

Von CDU-Ergebnis überrascht

Eine Erklärung für das Ergebnis sei sicherlich, dass manche Wählerinnen und Wähler statt FDP die CDU gewählt hätten, um einen politischen Wechsel im Land zu erreichen. Das dürfte die FDP Stimmen gekostet haben, vermutet Wink. Vom Ergebnis der CDU ist der 41-Jährige überrascht, er habe nicht damit gerechnet, dass es so deutlich ausfallen werde. Erschreckend sei das Ergebnis der AfD.

Schnell erhält Wink die ersten Nachrichten, häufig ist es nur ein Satz: „Es tut mir leid.“ Aufgeben kommt für den 41-Jährigen jedoch nicht in Frage. „Ich will beim Aufbau dabei sein“, sagt er. Denn genau das werde die FDP jetzt tun: Das Ergebnis analysieren, Lehren daraus ziehen und sich dann wieder aufbauen, um den liberalen Ideen eine Stimme zu geben.

Für Wink ist der Wahlabend noch lange nicht vorbei. Zuerst gilt es, Medienvertretern Auskunft zu geben, dann geht es in interne Gespräche. „Wir haben verstanden, dass die FDP für die Wählerinnen und Wähler nicht mehr die Vertretung der liberalen Themen ist. Das wollen wir ändern“, sagt Wink zum Abschied.