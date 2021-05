Theodor Sieber, der Betreiber des Pirmasenser Walhalla-Kinos, hat nicht damit gerechnet, dass trotz erfolgreicher Hygienekonzepte in einem zweiten Corona-Lockdown auch die Kinos schließen müssen. Für ihn hat die Politik versagt, weil sie es seit Monaten versäumt hat, eine langfristige Strategie zu erarbeiten. Mit Christian Hanelt hat Sieber darüber gesprochen, ob und wie es mit seinem Kino weiter geht.

Haben Sie mit einem zweiten Lockdown gerechnet. Und wenn ja, haben Sie damit gerechnet, dass auch die Kinos geschlossen werden?

Nein! Der erneute Lockdown für Kultur und Gastronomie hat mich überrascht, da von diesen Bereichen dank guter Hygienekonzepte nach meiner Meinung eine sehr geringe Infektionsgefahr ausgeht. Kinos haben in aller Regel leistungsfähige Lüftungsanlagen, die eine Bildung von Aerosolen verhindern. Außerdem konnten in den Sälen die Abstandsregeln sehr gut eingehalten werden.

Glauben Sie, dass es nur bei einer Schließung im November bleibt?

Nein! In der zweiten Novemberhälfte wird die Politik verkünden, dass die Infektionszahlen noch immer zu hoch sind und eine Verlängerung des Lockdowns unumgänglich ist. Mit viel Glück können wir Mitte Dezember wieder eröffnen. Falls wir im Lauf des Monats Dezember tatsächlich nochmals öffnen dürfen, wird das Drama dann spätestens Ende Januar 2021 mit einem erneuten Lockdown wieder von vorne beginnen.

Ihre Hygiene- und Abstandsregeln haben ja gegriffen, so wie in allen anderen Kinos auch. Können Sie sich vorstellen, warum Sie jetzt doch von der Schließung betroffen sind?

Die Politik hat zu lange abgewartet. Sie hat zu spät auf Reiserückkehrer und große Familienfeiern reagiert. Die Politik hat es während der Sommermonate versäumt, eine langfristige Strategie zu entwickeln. Sie hat viel über die zweite Welle geredet, es aber versäumt, sich darauf vorzubereiten. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen musste die Politik nun agieren. Leider hat sie sich dabei Bereiche ausgesucht, die wenig oder gar nicht zum Infektionsgeschehen beigetragen haben.

Wissen Sie, wie die Situation der Branche in anderen Ländern aussieht?

Das ändert sich ständig. Italien hat kürzlich wieder alle Kinos geschlossen. Für Österreich und Großbritannien ist für nächste Woche ein Lockdown angekündigt. In Amerika sind die Kinos immer wieder in einzelnen Staaten dicht. Ich verfolge das aber nicht mehr ständig überall.

Zeugt dieser Lockdown nicht auch von einer Geringschätzung der Kultur im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen?

Die Kultur wird von der Politik momentan leider sehr gering eingeschätzt, obwohl sie wenig oder gar nicht zum Infektionsgeschehen beiträgt. Deutschland wird dadurch in den nächsten Monaten und Jahren einiges von seiner kulturellen Vielfalt verlieren.

Ist es nicht ein absurdes Bild, wenn vollbesetzte Schulbusse an einem geschlossenen Kino vorbeifahren?

Touristischer Busverkehr kann ja jetzt, da Hotel-Übernachtungen zu touristischen Zwecken nicht mehr erlaubt sind, nicht mehr stattfinden. Und der öffentliche Nahverkehr leidet ja hier in der Region auch schon seit Monaten. Ich finde eher Bilder von vollbesetzten Flugzeugen mit besetzten Mittelplätzen oder Bilder von vollen Zügen absurd. Wenn eine große Fluggesellschaft oder die Bahn sagt, sie kann es sich nicht leisten, Plätze frei zu halten, wird das von der Politik einfach akzeptiert, während Kinos in den vergangenen Monaten in der Regel nicht viel mehr als 20 Prozent ihrer Sitzplatzkapazität nutzen durften.

Fehlt den Kinos wie der gesamten Kultur in Deutschland eine einflussreiche Lobby?

Ja.

Hatten Sie im Sommer die Möglichkeit, sich wirtschaftlich etwas zu erholen?

Nein, leider nicht. Nach der Eröffnung Ende Mai kamen zunächst nur sehr wenige Besucher zurück in die Kinos. Im Lauf des Monats August hat sich das dann etwas gebessert. In den letzten beiden Monaten haben wir 40 Prozent der Besucherzahlen des Vorjahres erreicht. Von wirtschaftlicher Erholung oder Normalität konnte und kann da aber noch lange keine Rede sein.

Wie lange können Sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einen Lockdown durchstehen?

Die Frage sollte eher lauten, wie lange ich den Lockdown unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch durchstehen möchte. Da wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet haben, könnten wir das noch einige Zeit durchstehen. Trotzdem macht es wenig Sinn, irgendwann im Dezember wieder zu öffnen, um dann Ende Januar in den dritten Lockdown zu gehen, weil die Politik es seit Monaten versäumt, eine langfristige Strategie zu erarbeiten.

Haben Sie aus den im Frühjahr schon angekündigten Fördertöpfen etwas erhalten? Und werden Sie jetzt die zugesagte Entschädigung beantragen?

In den letzten Monaten gab es Fördergelder, die wenigstens einen Teil der Fixkosten abgedeckt haben und natürlich das Kurzarbeitergeld. Allerdings sollen diese Fördergelder auf die jetzt angekündigte Entschädigung angerechnet werden. Dass – wie von der Politik angekündigt – bis zu 75 Prozent des im November 2019 erzielten Umsatzes als Entschädigung gezahlt werden soll, hört sich zunächst sehr gut an. Noch sind die genauen Bedingungen aber nicht bekannt. So wie es jedoch aussieht, sollen gewährte Überbrückungshilfen, die ja nur einen Teil der Fixkosten abdecken, und auch das Kurzarbeitergeld auf die Entschädigung für den Lockdown im November angerechnet werden. Dann bleibt von der Entschädigung vermutlich nicht mehr viel übrig.

Kommen Ihnen Filmverleiher oder Vermieter in irgendeiner Form entgegen?

Die Filmverleiher hatten nach der ersten Wiedereröffnung teilweise ältere Filme und Klassiker zu vergünstigten Konditionen angeboten. Für die wenigen neuen Filme, die auf den Markt gekommen sind, hat das aber nicht gegolten. Das ist aber auch verständlich, da den Filmverleihern durch ausbleibende Besucher ja ebenfalls große Teile der Einnahmen fehlen.

Haben Sie noch Lust an Ihrem Beruf?

Ja, mir macht Kino noch immer viel Freude, und ich hoffe, dass wir im Lauf des nächsten Jahres – wenn hoffentlich Impfstoffe und/oder Medikamente zur Verfügung stehen – zu einer gewissen Normalität zurückkehren können. Spätestens dann werden die ganzen verschobenen Blockbuster wieder viele Menschen in die Kinos locken.

Verband klagt: „Das Vertrauen ist enorm beschädigt“

Angesichts der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz warnt der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) erneut vor den möglicherweise fatalen Auswirkungen auf die Kinowirtschaft: „Der erneute vierwöchige Teil-Lockdown, von dem auch die Kinos betroffen sind, wird weitere Häuser die Existenz kosten. Wir werden dieses Kinojahr mit Verlusten von etwa einer Milliarde Euro abschließen. Das ist nicht zu verkraften“, sagt Christine Berg, Vorstand des HDF Kino, der über 600 Mitglieder vertritt, die etwa 80 Prozent der Leinwände repräsentieren.

„Wir haben überhaupt kein Verständnis mehr für das ständige Auf und Ab der ergriffenen Maßnahmen. Seit sechs Monaten arbeiten wir Kinos mit detaillierten Sicherheitskonzepten. Es gibt weltweit keinen einzigen bekannten Covid-Fall im Kino. Die Kinos übernehmen eine große Verantwortung für ihre Besucher und dennoch nützt ihnen das überhaupt nichts. Wir sind fassungslos“, sagt Berg.

Meist Familienbetriebe

Mit den jüngsten Corona-Beschlüssen werde eine Branche, die seit über 125 Jahren überwiegend in der Hand von Familienbetrieben liegt, in den Ruin getrieben. Es sei das Mindeste, dass die Politik jetzt denjenigen Wirtschaftszweigen, denen sie erneut die Geschäftsgrundlage entziehe, zumindest bei den Umsatzausfällen stark unter die Arme greife, so der HDF Kino. Die Tücke liege jedoch im Detail: „Aus den Erfahrungen der letzten Monate wissen wir, dass viele Kinobetriebe immer wieder durch sämtliche Förderraster gefallen sind – aufgrund der Zahl von Mitarbeitern, Leinwänden oder weil sie an mehreren Standorten aktiv waren. Das Vertrauen ist enorm beschädigt. Jetzt muss der Staat schnell unbürokratische und transparente Hilfe leisten und alle mitnehmen“, fordert Berg. „Es kommt auf jedes Kino an.“

Filmstarts werden verschoben

Nicht einfach ist es in den vergangenen Monaten den Kinobetreibern auch von der Filmbranche gemacht worden, die für die zweite Jahreshälfte angekündigten Premieren von erwarteten Kassenschlager verschoben haben. So wird unter anderem der neue James-Bond-Film „No time to die“ auf die lange Bank geschoben. Der neueste 007-Streifen sollte eigentlich schon im Frühjahr laufen. Wegen der Kinoschließungen wurde der Start dann auf November verschoben und nun Anfang Oktober noch mal auf Anfang April 2021. Den neuen Starttermin habe man gewählt, „damit ein weltweites Kinopublikum den Film sehen kann“, hieß es in einer knappen Mitteilung der Produzenten.

Sogenannte Blockbuster wie James Bond können viele Millionen Euro in die Kassen spülen. „Skyfall“ von 2012 brachte weltweit über eine Milliarde Dollar ein, 880 Millionen Dollar waren es bei „Spectre“ 2015. Einer der wenigen möglichen Kassenschlager in diesem Jahr ist nun noch „Wonder Woman 1984“, der an Heiligabend in die Kinos kommen soll.

Fortsetzungen von „Top Gun“ mit Tom Cruise oder der erfolgreichen Reihe „Fast & Furious“ wurden ebenfalls auf Frühjahr verlegt. Auch „West Side Story“ von Steven Spielberg oder die Comic-Verfilmung „Black Widow“ mit Scarlett Johansson sollen erst 2021 in die Kinos kommen. „Godzilla vs. Kong“ ist dieses Jahr ebenfalls nicht mehr zu sehen. Neuer Termin hierfür ist der 20. Mai 2021.

Streaming statt Kino

Einige neue Filme wurden erst gar nicht in Kinos gezeigt, sondern waren über Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime im heimischen Wohnzimmer abrufbar. Auch „Mulan“ von Disney gehört dazu. Die Kinderbuchverfilmung „Der einzig wahre Ivan“ mit Angelina Jolie geht jetzt – wie „Artemis Fowl“ – auch nicht mehr ins Kino und wird exklusiv auf der erst Ende 2019 gestarteten Plattform Disney+ veröffentlicht.